Публикуя новости о своем самочувствии, актер "Мстителей" рассказал, что "утренние тренировки, новогодние обещания - всё изменилось в этот конкретный Новый год" и поделился своим фото на больничной кровати.

"Эти 30 с лишним сломанных костей будут срастаться, становиться сильнее, как и любовь и связь с семьей и друзьями", - написал он, поблагодарив всех за сообщения и заботу.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA