Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе. О свадьбе сообщается в "Твиттере" Олдрина.

"В мой 93-й день рождения [...] я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" Базза Олдрина.

Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет.

63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC. На данный момент она занимает должность вице-президента компании.

У Олдрина трое детей от первого брака.

За 11 часов с момента публикации твит Олдрина собрал более 42 тысяч лайков и 5 млн просмотров. Пользователи "Твиттера" поздравляют легендарного астронавта с днем рождения и бракосочетанием. Некоторые комментаторы в поздравлениях шутят: "Вы должно быть на седьмом небе от счастья!" (you must be over the moon!).

Также Базз Олдрин сообщил в соцсети, что в его день рождения ему вручат престижную премию "Живые легенды авиации".

Базз Олдрин - единственный оставшийся в живых участник первой в мире успешной миссии по высадке на Луну Аполлон-11 (Apollo-11).

Три американских астронавта - Нил Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот основного блока) и Олдрин, бывший в этой миссии пилотом лунного отсека, - высадились на Луну 20 июля 1969 года. Когда мир отмечал 50-летие миссии, в живых были двое участников - Олдрин и Майкл Коллинз.

