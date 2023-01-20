Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма "Раст".

Уроженка Украины Галина Хатчинс была убита в октябре 2021 года; ей было 42 года. Болдуин случайно выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.

Актер репетировал сцену, выхватывая "Кольт" 45-го калибра и направляя его в сторону камеры. Он был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (то есть "холодный пистолет"), что означает безопасность оружия.

Менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид также будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис объявила, что к концу месяца против пары будут выдвинуты обвинения, поскольку для этого имеется достаточно улик.

"Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия", - добавила окружной прокурор. По ее словам, их будет судить суд присяжных.

В связи с ранением режиссера фильма Джоэла Соузы, по ее словам, никаких обвинений предъявлено не будет.

Если Болдуин и Гутьеррес-Рид будут признаны виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. долларов.

Алек Болдуин после стрельбы заявил, что не нажимал на спусковой крючок, и что револьвер дал осечку.

"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю", - сказал Болдуин в интервью телеканалу Эй-би-си в декабре 2021 года.

Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине. Она окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

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