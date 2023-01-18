Манипуляция: "Прибалтика подписала себе приговор"

В социальных сетях распространилось видео, создатели которого пытаются убедить зрителей в том, что страны Балтии неадекватно реагируют на развязанную Россией войну против Украины и якобы без повода арестовывают поддерживающих Российскую Федерацию блогеров. Видео является манипуляцией и подтасовкой фактов. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai



Прибалтика подписала себе приговор. Представитель МИД России Захарова подвергла критике доклад Латвии по России, в котором говорилось, что разгром России является одним из главных внешнеполитических приоритетов Риги. В Латвии без всяких на то оснований арестовали тик-токера Эдгара Блейдера.



Verdiktas



Создатели видеосюжета манипулируют информацией и пытаются создать впечатление, что Латвия неадекватно реагирует на войну, которую Россия развязала против Украины. Неполной является и информация о причинах ареста тик-токера Эдгара Блейдера. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Авторы видео при помощи угрожающего названия пытаются привлечь внимание зрителей. На самом деле в видеосюжете ничего не говорится о каком-либо приговоре странам Балтии, а лишь о критике Латвии со стороны Марии Захаровой, представителя МИДА РФ, печально известной своими высказываниями. С докладом главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.

Ринкевичс заявил: "Стратегические интересы Латвии заключаются в том, чтобы добиться поражения России в войне против Украины и обезопасить территориальные восстановление целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ. Поражение России должно восстановить функционирующий мировой порядок, основанный на правилах и доверии к многосторонним подходам". Глава МИД Латвии - не единственный европейский политик, который высказывался в таком тоне. О поражении России в войне говорили, например, Тобиас Линдстрём министр иностранных дел Швеции, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. Поэтому критика Захаровой, как минимум, является безосновательной.

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Тик-токера латышская Служба государственной безопасности задержала 4 января 2023 года. Вкратце: Блейдера задержали по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 74.1 и 78 Уголовного кодекса, то есть за публичное оправдание и героизацию возможных преступлений против мира и военных преступлений, а также за деятельность, направленную на разжигание межнациональной розни. Сотрудники госбезопасности обнаружили несколько профилей, созданных им на платформе видеохостинга “TikTok”, которые регулярно дополнялись пророссийским контентом. В опубликованных на этих профилях видеоматериалах и в проведенных прямых эфирах человек распространял дезинформацию о происходящем в Латвии, враждебно отзывался о латышах и украинцах, а также восхвалял российские вооруженные силы и войну России в Украине. Об аресте Блейдера также сообщают русскоязычные СМИ в Латвии. По их словам, причина в том, что тик-токер поддерживал войну России против Украины.

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