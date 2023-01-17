Взгляните на перемены своими глазами: с помощью игры можно увидеть, какую пользу приносят инвестиции ЕС

Новые беспроводные наушники airpods за знания предлагают в качестве приза в игре atraskpokycius.lt. Для этого в каждом муниципалитете надо найти по три проекта, в которые были инвестированы деньги ЕС. Интересные задания здесь найдут все – и взрослые, и дети. Испробовать свои силы можно на Здесь.

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Мы часто не задумываемся о том, что за последние годы ходить и ездить по улицам стало удобнее и безопаснее, во время прогулок на природе в глаза не бросаются заброшенные здания, а дети ходят в обновленные школы. Наверное, мы не задумываемся и о том, что все эти перемены в сфере образования, здравоохранения, науки, охраны природы ускорили европейские инвестиции.

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Инвестиции ЕС создают условия для создания новых рабочих мест, улучшения качества системы образования и медицинских услуг, позволяют улучшить окружение, побудить развитие бизнеса, помочь людям-инвалидам и вдохновляют на каждодневную деятельность. Поэтому Минфин Литвы с помощью необычной игры предлагает больше узнать о том, какие изменения были проделаны на деньги ЕС.

Что удалось сделать?

Всего в инвестиционных и структурных фондах ЕС 2014–2020 гг. для регионов выделили 351,8 млрд. евро. Литва получила 7,034 млрд. евро. Эти средства помогли осуществить ряд проектов, улучшающих качество жизни и радующих тысячи жителей разных городов и небольших населенных пунктов Литвы.

В числе муниципалитетов, которые успешно пользуются инвестициями фондов ЕС – не только крупные города, но и Йонава с Друскининкаем, которые приобрели новые электрические автобусы. Кроме того, с помощью инвестиций ЕС Друскининкай обновил не только городской транспорт, но и систему освещения в городе – почти 1800 старых энергетически неэффективных и неэкономичных лампочек заменили новыми фонарями LED. Новое освещение снизит расходы на 40% и поможет сэкономить до 500 000 кВт/ч электроэнергии.

Между тем Таураге, который претендует на звание самого зеленого города Литвы, первым в стране оборудовал во дворах многоквартирных домов и общественных пространствах хранилища для велосипедов. Всего на деньги ЕС в Таураге оборудовали 75 таких хранилищ около домов, еще 235 крытых мест для велосипедов появилось около образовательных учреждений, построили два городских хранилища. Кроме того, Таураге вместе с Алитусом, Мариямполе, Паневежисом, Шяуяем и Тельшяем первыми открыли центры открытого доступа STEAM. В этих центрах внимание уделяется интегрированному преподаванию точных наук, естественных наук, технологии и инженерии, математики и художественных наук.

Инвестиции приводят к переменам

Мы часто не думаем о том, на какие деньги осуществляют важные инициативы: города становятся краше, меняются деревни, жизнь становится лучше. Поэтому Минфин информирует, что в 2014–2020 гг. было предложено почти 40 000 проектов по созданию гармоничного окружения, из них 26 000 были утверждены и получили финансирование ЕС.

Согласно подсчетам, до сих пор с помощью денег из фондов ЕС на 2014–2020 гг, для удобства жителей привели в порядок 5,5 млн. м2 городских пространств, обновили/реконструировали 187 км дорог, 95 км – TEN-T (в трансевропейской транспортной сети), сделали доступными для посещения 138 природных и культурных объектов. Кроме того, благодаря инвестициям социальные услуги получили 104 820 семей, за границей смогли учиться 2430 студентов.

Все эти факты и еще больше вы сможете узнать, если будете играть в новую игру, состоящую из трех этапов. Первый этап проходит до 10 февраля. Победителей ждут отличные призы – четыре пары наушников Airpods.

Подробную информацию об игре вы найдете на сайте https://atraskpokycius.lt/.

Подробнее узнать об инвестициях ЕС и их пользе вы найдете на сайте https://2021.esinvesticijos.lt/.

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