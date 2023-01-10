Как сообщают СМИ, состояние артиста стабилизировалось и его перевели в общую палату.

Как сообщил его директор, Краско чувствует себя хорошо и уверен, что в ближайшее время вернется на сцену: "Шутит, говорит, что все хорошо. Уже готовится 27 числа сыграть в спектакле, на сцену рвется. Говорит, что сцена его лечит. Он всегда так, никогда не скажет, что не пойдет играть".

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Напомним, после вторжения российской армии на территорию Украины актер высказался против войны.

"Стараюсь держать себя в руках, чтобы не ругаться матом при дамах и не унывать, но события, начиная с 24-го февраля, оставляют желать лучшего, – заявил актер в разговоре с изданием "Собеседник". – Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу".

Он также рассказал, что хорошо помнит помнит войну и блокаду - в то время он был подростком. "Мы с моей бабушкой собирали в лесу хворост, чтобы не погибнуть от холода, голода уже не ощущали. Неужели опыт Великой Отечественной войны никого не научил? Я всегда думал, что после такой кровавой вехи, вряд ли кто дерзнёт оторвать чеку гранаты, передёрнуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее", - сказал Краско.

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