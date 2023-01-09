Бастрыкин потребовал завести дело на актера Смольянинова из-за слов о войне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его заявлений о войне.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - говорится в сообщении СКР в телеграм-канале. В нем не уточняется, когда и какому западному изданию Смольянинов дал интервью, которое Бастрыкин счел поводом для возбуждения уголовного дела. Статья, по которой может быть заведено дела, также не указана.

Смольянинов - известный российский актер, популярность ему принесла роль Лютого в фильме "9 рота" (2005 год) Федора Бондарчука. Он покинул Россию и выступал против вторжения в Украину.

На прошлой неделе Смольянинов в интервью главному редактору издания "Новая газета Европа" Кириллу Мартынову (объявлен в России "иностранным агентом") заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.

На вопрос журналиста, не исключает ли возможности "пойти воевать за Украину", актер ответил: "Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины".

Кроме того, в видеоинтервью он произнес такие слова: "Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится..."

Интервью вызвало резонанс. Российские политики требовали наказать Смольянинова. В частности, возбудить уголовное дело требовал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам, фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", - сказал Хамзаев РИА Новости (публицист Александр Невзоров был объявлен "иностранным агентом", дело против него по статье о "военных фейках" завели в марте прошлого года).

Еще один депутат Госдумы Евгений Попов (оба - из "Единой России"), комментируя интервью Смольянинова, предложил ввести практику аннулирования паспортов для граждан России, в чьих словах власти увидят "прямую угрозу человеку или государству".

Актер Сослан Фидаров, также игравший в "9 роте", завести уголовное дело не требовал, хотя Смольянинов в интервью его упоминал и не исключал, что мог бы в него выстрелить на поле боя. "Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров пошел на фронт воевать за Россию. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения!" - сказал Смольянинов. На что Фидаров ответил: "По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет" (цитата по сайту "Основа").

39-летний Смольянинов не раз высказывался против войны в Украине. В октябре Гагаринский суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом тогда также стало видеоинтервью, в котором актер, как передавал ТАСС, "негативно высказывался в отношении специальной военной операции".

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