Британский дизайнер Вивьен Вествуд, сделавшая в 1970-е годы моду в стиле панк частью коммерческой культуры, скончалась в Лондоне на 82-м году жизни. Как сообщается в четверг, 29 декабря, на официальной странице ее дома мод в Twitter, последние минуты жизни она провела в окружении членов своей семьи.

