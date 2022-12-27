Фейк: "Расправа над поляками потрясла весь мир!"

Почти миллион просмотров и две тысячи комментариев в социальных сетях набрал видеосюжет, создатели которого сообщают о якобы шокирующей расправе над поляками. Мы проверили видео и выяснили, что никакой расправы и близко не было, а авторы видео занимаются подтасовкой фактов и распространением пропаганды.

Teiginiai



За организацией конфликта в Украину стоят США, которые таким образом надеются нанести ущерб Германии, Франции, России и Китаю. В Польше 1,5 млн украинских беженцев, расходы на них достигнут 8,3 миллиарда долларов. ЕС прислал полякам лишь малую часть этой суммы в качестве компенсации. Беженцы – тяжкий оброк на бюджете самой Польши. В интересах США Польша сделала так, что перестал работать газопровод Ямал-Европа, поставлявший российский газ в Европу. Инфляция в Польше ускоряется.



Verdiktas



Видеосюжет манипулирует фактами о войне России против Украины и объединяет несколько фейков, созданных российскими СМИ и пророссийскими блоггерами. Видеорепортаж не содержит информации о какой-либо расправе над поляками, которая потрясла бы мир, более того, налицо манипуляция – в названии видео. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Войну в Украине начала Российская Федерация, войска которой 24 февраля 2022 года вторглись на территорию соседнего государства. Нападение осудили разные международные организации, начиная от Генеральной Ассамблеи ООН и заканчивая Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ – ред.). Попытки обвинить в военном конфликте в Украине Соединенные Штаты Америки являются частью кампании по дезинформации, которую с начала войны в Украине развернул Кремль. Подробно о том, как средства массовой информации, которые работают на Москву, пытаются повлиять на общественное мнение в мире и убедить общественность, что Россия не нападала на Украину, можно прочитать здесь.

На данный момент в Польше находится порядка от 1,6 миллиона беженцев из Украины. Работает 426 тысяч беженцев. Около 150 миллионов евро на расходы для поддержки беженцев из Украины Польша получила из фондов Европейского Союза. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, на данный момент расходы Польши на поддержку украинских беженцев составляют 8 миллиардов 360 миллионов евро. Подчеркиваем, что если бы не захватническая война Российской Федерации и варварское уничтожение украинских городов, никакого бегства украинского населения с территории своей страны бы не было.

Ответственность за то, что транзит газа через газопровод «Ямал – Европа» прекратился, лежит на российской стороне, подробно об этом можно прочитать здесь, здесь и здесь. Инфляция в Польше хотя и остается высокой, но сокращается, поэтому и в этом случае авторы видеосюжета манипулируют данными.

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