Empire составил список величайших актеров всех времен

snob.ru

Marilyn Monroe Foto: Capital Pictures / Scanpix

Журнал Empire опубликовал список 50 величайших актеров всех времен по версии читателей издания. Они голосовали за кинозвезд, которые, по их мнению, "всегда добиваются успеха" и имеют непревзойденный талант.

В список вошли: — "легко управляющий объективом" Дэнзел Вашингтон;

— Том Хэнкс, в творчестве которого воплощается "дух американского оптимизма";

— Мерилин Монро, чья "ошеломляющая слава могла затмить все вокруг",

— "вечная муза Мартина Скорсезе" Роберт Де Ниро;

— "кинематографический циклон" Бетт Дэвис;

— "обнажающая души своих героев" Натали Портман;

— "скользящий между оскароносными драмами и дурацкими комедиями" Джин Хэкман;

— Хит Лэджер, "вложивший душу в невыразимую внутреннюю боль и животную ярость одного из главных кинозлодеев 21-го века";

— "вечная икона" Кэтрин Хепберн;

— "всеамериканское воплощение голливудской кинозвезды" Том Круз. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!