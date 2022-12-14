Принц Уильям и Кейт обнародовали официальную рождественскую открытку

Принц и принцесса Уэльские обнародовали официальную рождественскую открытку, на которой они изображены рука об руку со своими детьми на природе.

На снимке принц Уильям и Кэтрин запечатлены с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в солнечный день в Норфолке на востоке Англии.

Семья одета не слишком по-королевски: дети в майках и шортах, родители - в рубашках, джинсах и кроссовках.

Автор фотографии - Мэтт Портос, в прошлом не раз снимавший членов семьи принца.

Многие другие официальные фото семьи Уильяма и Кейт были сделаны герцогиней Кембриджской, которая сама увлекается фотографией.

Члены королевской семьи ежегодно публикуют фотографии, которые они выбрали, чтобы рассылать на Рождество в качестве открытки. Это уже стало традицией.

Король и королева-консорт обнародовали свою открытку в воскресенье.

Фотография короля Карла и Камиллы была сделана 3 сентября на Бреймарском слете (ежегодные народные игры в шотландском городе Бреймар, на которых присутствуют члены королевской семьи). В то время король был еще принцем Уэльским - королева Елизавета II скончалась пять дней спустя в возрасте 96 лет.

Когда именно в этом году была сделана фотография принца Уильяма и Кейт с семьей, неизвестно.

Портос - автор официальной фотографии принца Джорджа, второго в очереди на престол, в день его пятилетия, а также фотографий четы на выставке цветов в Челси.

Среди других его работ - закулисные моменты крестин принца Луи и рождественская открытка 2020 года, снятая в Анмер-Холле в поместье Сандрингем в Норфолке.

На прошлогодней рождественской фотографии были изображены принц Уильям и Кейт с семьей во время визита в Иорданию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!