Юрист: язык ненависти усиливает враждебность в обществе

Исследования показывают, что мы все больше и больше времени проводим в социальных сетях. Хотя они помогают нам оставаться на связи, у социальных сетей есть и менее позитивные стороны. По словам Моники Гулякайте, юриста Центра по правам человека Литвы, язык ненависти, распространяемый в Интернете, особенно опасен.

Язык ненависти создает враждебную атмосферу в обществе и исключает из него определенные уязвимые группы. Это приводит к недоверию к правоохранительным органам и другим членам общества, а также к растущей нетерпимости. Последнее особенно ярко проявилось во время пандемии.

По словам г-жи Гулякайте, важно отметить, что язык ненависти часто является первым шагом к преступлениям на почве ненависти и насильственным выпадам, и на него необходимо своевременно и правильно реагировать: «Иногда люди думают, что язык ненависти – это просто слова. Однако, хоть язык ненависти не является физическим насилием, он может привести к такому насилию», – объясняет она.

Это влияет на всех



Моника Гулякайте предупреждает, что язык ненависти не ограничивается непосредственными адресатами: даже если он направлен против одного человека или небольшой группы людей, его последствия могут быть заметны в более широком обществе.

«Наносится вред психическому здоровью людей, что оказывает значительное влияние на другие сферы жизни, например, на карьеру. Но язык ненависти также затрагивает сообщество, к которому принадлежит человек: поскольку в нем используются элементы запугивания, основанные на идентичности человека, он затрагивает всех, кто идентифицирует себя с этим сообществом», – говорит М. Гулиакайте.

Более того, по словам юриста, на самом широком уровне язык ненависти влияет на общество в целом – сообщества являются его неотъемлемой частью. Поэтому, например, в публичном дискурсе важно не делать различий между этническими группами и этническими литовцами. В противном случае существует риск деструктивного поведения: конфронтации, нетерпимости и недоверия друг к другу.

Социальные сети – место бесконтрольного распространения ненависти



Социальные сети позволяют нам быстро и, при желании, анонимно делиться своими мнениями и информацией. Вот почему так много ненависти – распространять ее очень легко и просто. Любой человек, пользующийся Интернетом, может охватить большую аудиторию, разместить все, что захочет, и не слишком задумываться о последствиях. В прошлом язык ненависти мог массово распространяться только в прессе, по радио и телевидению. В таком формате, по мнению эксперта, гораздо сложнее распространять язык ненависти – существует институциональный контроль и самоконтроль так называемых традиционных СМИ, а журналисты обязаны соблюдать этические кодексы.

Проблематично и то, что основные социальные сети не находятся под юрисдикцией ни Литвы, ни Европейского Союза – они являются корпорациями, работающими в США, и поэтому регулируются американским законодательством, где свобода слова понимается иначе: «Трудно собрать данные об анонимных лицах. Можно сказать, что Интернет стал пространством, из которого мы больше не можем вырваться. Если от ненависти на рабочем месте мы можем спрятаться, придя домой, то виртуальные комментарии и сообщения не прекращаются, даже если мы отключимся от социальной сети», – утверждает М. Гулякайте, рассуждая о трудностях, возникших с появлением социальных сетей.

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Текст является частью проекта «Be Hate Free». Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.

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