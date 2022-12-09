Манипуляция: "Россия отказалась спасать энергетический рынок ЕС"

В социальных сетях появился видеосюжет, в котором заявляется, что экономика Европейского Союза не в состоянии функционировать без поставок российской нефти. Мы проверили видеоматериал и выяснили, что его создатели сильно лукавят и манипулируют фактами. Наш вердикт – манипуляция фактами и недостоверная информация.

Teiginiai



Россия отказалась спасать энергетический рынок ЕС – даже за рубли. В Европе возникнет нехватка нефти для нефтеперерабатывающих заводов и это приведет к серьезным последствиям. Россия устала от попыток Европы дешево покупать российские энергетические ресурсы. Экономика Польши долгие годы развивалась за счет российских денег, при Европе Польше мало чего достается. СССР строил для Польши инфраструктуру и наладил энергетику. Польша надеялась, что, когда введет потолок в 30 долларов за баррель на российскую нефть, она сможет перепродавать российскую нефть внутри ЕС и получать огромную прибыль. “Орлен” подал заявку на три миллиона тонн нефти из России с поставкой по нефтепроводу “Дружба”.



Verdiktas



Видеосюжет состоит из нескольких сюжетов, каждый из которых является манипуляцией фактами, рассчитанной на незнание зрителями событий. Не Россия отказалась спасть энергетический рынок ЕС, а Европейский Союз отказался от поставок энергоносителей из России и нашел альтернативные источники поставок. Наш вердикт – манипуляция фактами и недостоверная информация.



Melo detektoriaus komentaras



Авторы видеосюжета креативно интерпретируют ряд событий и фактов из области экономики, которые иногда совершенно не имеют ничего общего между собой, и пытаются доказать, что экономика Европейского Содружества зависит от экспорта нефти из России, Польша развивалась за счет инвестиций СССР, а помощи Европейского Союза практически не получает, потому пыталась продавить ограничение цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель, чтобы затем покупать ее дешевле и продавать в остальные страны как можно более дороже.

Начиная с 2004 года Варшава получила из фондов Европейского Союза около 141,8 миллиарда евро, поэтому заявления о том, что Польша ничего не получает от членства в ЕС несостоятельны. Благосостояние экономики Польши во время членства страны в социалистическом лагере зависело скорее от западных кредитов (в 1989 году их величина достигла 42,3 миллиарда долларов), чем от экономической помощи СССР, и была неэффективной, в результате чего страна периодически скатывалась в экономический кризис, а уровень жизни был низким. СССР подарил Польше плановую неэффективную экономику, энергоемкую тяжелую промышленность. В 1960 – 1970 годы был построен нефтепровод “Дружба”, который, однако, строился СССР не ради помощи Польше, а для того, чтобы у СССР появилась возможность поставлять нефть в страны социалистического лагеря.

Польша, как и Литва, Латвия и Эстония, добивалась снижения потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель не для того, чтобы затем ее покупать дешевле и продавать дороже, а для того, чтобы сократить доходы Российской Федерации и, следовательно, уменьшить ее способность финансировать войну против Украины.

Зависимость ЕС от российской нефти сильно преувеличена. В 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года, она сократилась до 16,7 процента, согласно данным статистического агентства Eurostat. И хотя РФ по-прежнему остается главным поставщиком нефти в Евросоюз, за последние месяцы выросли доли других поставщиков - США, Анголы, Саудовской Аравии, Бразилии и Великобритании, а разрыв между Россией и Соединенными Штатами сократился. Польский нефтяной гигант “Орлен” действительно подал заявку на три миллиона тонн нефти, но не на покупку, а зарезервировал мощность нефтепровода, так как связан контрактами с российскими компаниями на 2023 и 2024 годы.

„Запрос, направленный российскому оператору, является техническим запросом на исполнение контрактов, которые еще действуют для PKN Orlen. Это стандартная процедура, которая касается только резервирования потенциальных передающих мощностей. Как мы уже неоднократно подчеркивали, PKN Orlen будет соблюдать все внедренные руководящие принципы и санкции как на национальном, так и на международном уровне”, – прокомментировали источники в польской компании.

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