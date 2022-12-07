Ученым с помощью телескопа Hubble удалось открыть "портал в прошлое"

Астрономы сделали снимок необычной галактики, которая проливает свет на молодую Вселенную.

Ученым с помощью телескопа "Хаббл" удалось получить снимок необычной галактики, которая в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная. Кадр был опубликован на сайте обсерватории.

В центре снимка видна большая яркая звезда с четырьмя длинными лучами, образующими букву X. Между лучами справа находится небольшая голубая галактика в форме арахиса с несколькими яркими пятнами. Именно она и заинтересовала ученых.

Благодаря разрешению и чувствительности космического телескопа "Хаббл" астрономы различили 60 звезд в галактике "Пикабу" и были поражены тем фактом, что все они относительно молоды - им несколько миллиардов лет или даже меньше. По словам астрономов, это очень необычно, ведь космическая история галактики насчитывает всего около 13 миллиардов лет развития.

Звезды в "Пикабу" указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной Вселенной.

"Пикабу", по сути, является прямым порталом в прошлое, позволяющим нам узнать, какой была Вселенная на заре времен", — говорят астрономы.

По их данным, небольшая галактика предоставляет астрономам уникальную возможность для будущего углубленного анализа химической среды, обычно встречающейся только в очень далекой ранней Вселенной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!