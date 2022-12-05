Элтон Джон отыграет последний концерт в Британии на фестивале Гластонбери

Сэр Элтон Джон станет хедлайнером фестиваля в Гластонбери 25 июня 2023 года. Это будет его последним концертом в Британии в рамках прощального турне.

"Нет более подходящего способа попрощаться с моими британскими поклонниками. Мне не терпится окунуться в атмосферу величайшего фестиваля в мире. Он будет невероятно эмоциональным", - говорится в заявлении музыканта.

Об уходе со сцены культовый певец, автор и композитор объявил еще пять лет назад, тогда он запланировал прощальное 350-дневное турне Farewell Yellow Brick Road.

Турне должно было состояться в 2021 году. Однако вмешалась пандемия, а летом прошлого года Джон получил травму бедра, когда он, по его собственному выражению, "неуклюже упал".

Поэтому выступления в Европе и Великобритании Элтон Джон перенес на 2023 год.

Недавно он завершил тур по США, отыграв на стадионе "Доджерс" в Лос-Анджелесе - там он впервые выступил в 1975 году с двумя знаменитыми концертами, появившись на сцене в расшитой блестками бейсбольной форме.

На своем последнем концерте в США певец снова надел ту же форму и исполнил свои хиты, включая Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song и Philadelphia Freedom.

На сцене вместе с ним спели Брэнди Карлайл, Кики Ди и Дуа Липа - с последней в прошлом году Элтон Джон выпустил совместный сингл Cold Heart, который поднялся на первые строчки хит-парадов и познакомил с творчеством сэра Элтона молодую аудиторию.

Поклонники ожидают подобные сюрпризы и во время предстоящего выступления в Гластонбери. Ранее Элтон Джон говорил, что переживает из-за вынужденного переноса концертов и постарается сделать все, чтобы ожидания поклонников оправдались.

За сутки до выхода официального анонса фестиваля в Гластонбери он опубликовал в "Инстаграме" интригующий пост: "Одна последняя дата, которую нужно объявить... Человек-ракета приближается". И примерно в это же время веб-камера Би-би-си в Гластонбери показала изображение космического корабля в небе над Pyramid Stage, где пройдет выступление Элтона Джона.

"Огромное удовольствие для меня сообщить вам, что единственный и неповторимый Элтон Джон впервые появится в Гластонбери, став хедлайнером Pyramid Stage, - сказала организатор фестиваля Эмили Ивис. - Это станет его последними выступлением в Великобритании рамках прощального турне, так что мы закроем фестиваль и отметим этот знаменательный момент в нашей истории проводами, каких мир еще не видел".

Сэр Элтон добавил, что он очень рад играть на на фестивале в Гластонбери.

"Каждую неделю я разговариваю с новыми артистами в своем радиошоу, и Гластонбери часто называют поворотным моментом в начале их карьеры. Искренняя, восторженная поддержка фестиваля лучших молодых талантов - это то, чем я давно восхищаюсь", - сказал Элтон Джон.

Финальный этап прощального турне Элтона Джона - выступления в Британии - стартуют в Ливерпуле в марте будущего года. После Гластонбери он отыграет еще семь концертов в Европе, прежде чем уйти со сцены.

Музыкант, впрочем не исключил разовых выступлений в будущем - в 2018 году он рассказал в интервью Би-би-си о своей мечте создать театральную резиденцию, где бы он исполнял свои менее известные песни.

Билеты на выступление Элтона Джона в Гластонбери распроданы. Среди других хедлайнеров фестиваля, по слухам, будут Arctic Monkeys, Тейлор Свифт и Guns N' Roses.

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