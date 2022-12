Нам очень повезло прожить жизнь вместе с ней. Умерла солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Солистка британо-американской группы Fleetwood Mac Кристин Макви, которая была автором некоторых самых известных хитов коллектива, умерла в возрасте 79 лет.

В заявлении ее семьи сказано, что Макви скончалась в больнице в окружении близких.

Кристин Макви написала такие композиции Fleetwood Mac, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.

Профессионально заниматься музыкой Кристин начала в конце 1960-х и выступала в нескольких британских блюзовых составах, в том числе пела со Спенсером Дэвисом и группой Chicken Shack.

Она была поклонницей Fleetwood Mac, и в 1968 году вышла замуж за ее бас-гитариста Джона Макви, взяв при этом его фамилию (при рождении она была названа Кристин Перфект).

В 1971 году Кристин Макви присоединилась к Fleetwood Mac. В 1976-м она развелась с Джоном Макви, но продолжала выступать в составе группы до 1998 года. В 2014 году солистка вернулась в состав коллектива.

Fleetwood Mac была одной из самых известных рок-групп мира в 1970-х и 80-х годах.

Ее альбом 1977 года Rumours был вдохновлен бурными событиями в жизни супругов Макви и другой семейной пары в составе группы - лид-гитариста Линдси Багингема и вокалистки Стиви Никс. Этот альбом входит в число самых продаваемых в истории рок-музыки: его тираж составил более 40 млн экземпляров по всему миру.

В заявлении группы Fleetwood Mac по поводу смерти Кристин Макви сказано: "Нам очень повезло прожить жизнь вместе с ней. Как вместе, так и по отдельности мы невероятно ценили Кристин и очень благодарны за оставшиеся у нас прекрасные воспоминания. Нам так будет ее не хватать!".

