Манипуляция: "РФ лишила Прибалтику последней надежды – самое страшное интервью Путина в жизни"

В социальных сетях появился видеосюжет, авторы которого пытаются доказать, что СССР не оккупировал Литву, Латвию и Эстонию, а включил в свой состав с полным соблюдением международных правовых ном, а волна репрессий по отношению к населению этих стран – выдумка. Мы проверили видео и выяснили, что его авторы манипулируют и перевирают факты.

Teiginiai



Россия лишила Прибалтику надежды. Из статьи Владимира Путина о Второй мировой войне ясно, что он отказался от уступок и компромиссов по вопросам Второй мировой войны с прибалтами. Литва, Латвия и Эстония могут забыть о компенсации за полувековое пребывание в составе СССР. Осенью 1939 года СССР, решая свои военно-стратегические и оборонительные задачи, начал процесс инкорпорации Литвы, Латвии и Эстонии, их присоединение к СССР было осуществлено на договорной основе с согласия избранных властей, что соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Авторы видеосюжета пытаются доказать, что Литва, Латвия и Эстония лгут, когда говорят о своей оккупации Советским Союзом в 1939 году и советских репрессиях, которые сразу после оккупации обрушились на население этих стран. Никакой советской оккупации стран Балтии не было, а советский народ внес самый большой вклад в победу над фашисткой Германией.



Verdiktas



Манипуляцией является название видеорепортажа, так как оно говорит о событии, которое произошло в то время, как статья Путина была опубликована - два года назад - и давно ушла из общественного пространства западных стран. Литва, как и страны Балтии, вовсе не стремится измарать роль, которую СССР сыграл во Второй мировой войне против фашизма, однако стремится к восстановлению исторической справедливости, которая состоит в том, что ряд стран после освобождения советскими войсками от нацистской оккупации были оккупированы Красной армией, лишились независимости, подверглись репрессиям и были превращены в сателлитов СССР. Мы оцениваем видеосюжет как одну большую манипуляцию и попытку переписать историю.



Melo detektoriaus komentaras



Содержание видеорепортажа является частичным пересказом статьи, опубликованной Владимиром Путиным в 2020 году в американском издании “The National Interest”, дополненным вымыслами создателей репортажа. Авторы видеосюжета пытаются доказать, что Литва, Латвия и Эстония лгут, когда говорят о своей оккупации Советским Союзом в 1939 году и советских репрессиях, которые сразу после оккупации обрушились на население этих стран. Тем временем, согласно одним данным, из Литвы было депортировано более 130 тыс. человек, согласно другим – либо 155 796 человек, либо 300 тысяч человек (включая более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов – ред.).

Поэтому, как бы ни пытались российские политики, СМИ и пророссийские блогеры отрицать аннексию стран Балтии Советским Союзом, аннексия была и в нарушении всех мыслимых и немыслимых норм международного права. Действия СССР оцениваются именно как оккупация с последующей аннексией независимых государств. США никогда не признали аннексии Латвии, Литвы и Эстонии. Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение (в состав страны) и аннексию. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию и использовал в этом отношении такие понятия как “оккупация” и “незаконная инкорпорация”.

Европарламент в 2019 году одобрил резолюцию, которая осуждает “сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы” и призывает Россию не обелять преступления, совершенные советским режимом. Кремль и лично Владимир Путин отрицают какую-либо вину СССР и преступления сталинского режима за длившуюся десятилетия оккупацию стран Балтии и репрессии против ее населения. Характерной чертой видеосюжета, которая повторяется от видео к видео, является то, что в нем всячески пытаются преуменьшить роль и значимость стран Балтии, убедить в том, что эти страны не интересуют никого из западных политиков. Мы неоднократно обращали внимание наших читателей на подобные манипуляции, об этом можно прочитать здесь и здесь.

В видеосюжете всячески превозносятся способности Владимира Путина как непревзойденного лидера Российской Федерации. Авторы видео утверждают, что страны Балтии боятся дискуссий о своем прошлом и всячески пытаются преуменьшить роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны – это неправда. Утверждения о том, что именно Советскому Союзу принадлежит самый большой вклад в победу над фашисткой Германией, является частичной манипуляцией фактами, так как СССР получил по ленд-лизу просто гигантскую материальную помощь, которая и стала одним из факторов, оказавших влияние на победу СССР в войне. Авторы видео не упоминают ни о ленд-лизе, ни о помощи со стороны западных союзников СССР, что уже является свидетельством манипуляции и переписывания истории.

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