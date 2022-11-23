По данным Национального центра донорских эмбрионов - частной организации, которая утверждает, что помогла родить более 1200 детей из эмбрионов, Лидия-Энн и Тимоти-Рональд Риджуэй скорее всего установят новый рекорд. Предыдущий принадлежит Молли Гибсон (она тоже появилась на свет благодаря NEDC), которая родилась в 2020 году из эмбриона, пролежавшего в глубокой заморозке 27 лет.

Статьи по теме:
Нобелевскую премию получил шведский генетик Сванте Паабо, расшифровавший геном неандертальца
Оживить мамонтов. Ученые из США пытаются вернуть на Землю животных, вымерших тысячи лет назад  (1)

"Решение усыновить эти эмбрионы должно вселить уверенность в пациентов, которые размышляют над тем, захочет ли кто-то взять эмбрионы, созданные 5, 10 или 20 лет назад, - говорит доктор Джон Дэвид Гордон, который осуществлял пересадку эмбрионов. - И ответ на этот вопрос - твердое да!"

Эмбрионы близнецов, о которых идет речь, были созданы в начале 1990-х методом искусственного оплодотворения для неназванной женатой пары.

До 2007 года эмбрионы хранились в лаборатории на западном побережье США, после чего пара решила передать их в NEDC в Ноксвилле, штат Теннесси, чтобы ими мог воспользоваться кто-то другой (NEDC занимается этой деятельностью в том числе и из религиозных соображений).
Затем, уже в начале этого года, эмбриологи клиники-партнера NEDC осуществили процедуру разморозки эмбрионов и пересадки их матку.

Как говорится в заявлении NEDC, центр надеется, что новость о рождении здоровых малышей подтолкнет других потенциальных родителей к тому, чтобы самим испытать счастье усыновления детей, появившихся на свет из эмбриона.

У четы Риджуэй на момент рождения близнецов уже было четверо собственных детей в возрасте от года до восьми, и все они появились на свет естественным путем, без доноров или искусственного оплодотворения.

"Мне было всего пять лет, когда Бог даровал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он поддерживал в них эту жизнь, - рассказал в интервью Си-эн-эн Филип Риджуэй. - Так что в некотором смысле они - наши старшие дети, хотя и самые маленькие."

По утверждениям NEDC, время хранения замороженных эмбрионов не ограничено. Но вероятность, что когда-нибудь на свет могут появиться дети, зачатые 100 лет назад, не так велика, поскольку эта технология появилась относительно недавно: первый ребенок из замороженного эмбриона родился в 1984 году, это произошло в Австралии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!