В смартфонах на Android нашли способ обходить пароль экрана. Проверьте свой телефон

Оказалось, что в некоторых моделях андроидов, если выполнить простой алгоритм, можно разблокировать чужой смартфон без ввода пароля. Проведите тест: не уязвим ли именно ваш.

Это точно работает со всеми телефонами Google Pixel, но, по сведениям исследователя, нашедшего баг, может сработать и с другими телефонами на Android-версиях с 10-й по 13-ю. Вам понадобится только сим-карта, от которой вы знаете PIN и PUK-коды, важно знать оба (они есть на упаковке от сим-карт). Вот очень простая инструкция, как это работает:

Заблокируйте устройство.

Извлеките лоток для SIM-карт и вставьте SIM-карту, которая требует пин-код для разблокировки.

Введите пин-код неправильно 3 раза, чтобы отключить SIM-карту и она потребовала PUK-код.

Введите действительный PUK-код для SIM-карты и создайте новый пин-код.

Проверьте, не разблокировался ли ваш смартфон. Если нет — на вас не работает этот баг.

В любом случае прочитайте, что делать, чтобы или исправить баг, или в целом сделать ваш телефон менее уязвимым.

Если вы не можете проверить это сами, то попросите своих друзей или близких, особенно если у вас смартфон от Google.

Что делать, если у вас получилось так разблокировать телефон и вы хотите уменьшить риск таких происшествий?

Регулярно и своевременно обновляйте ваш телефон и программы в нем. Не важно, получилось ли у вас сегодня — таких проблем очень много, появляются они регулярно, а честные разработчики стараются вовремя их исправлять. Поэтому инструкция ниже подойдет для всех.

Зайдите в меню обновлений телефона и посмотрите, нет ли свежих обновлений. Если есть — установите и перепроверьте еще раз. На телефонах Google Pixel, точно уязвимых, это делается так:

Зайдите в «Настройки» (Settings).

Найдите вкладку меню «Система» (System) > «Обновления системы» (System update).

Проверьте наличие обновлений — если они есть, установите их.

Вернитесь на первую страницу настроек и выберите меню «Безопасность» (Security).

Нажмите «Проверка безопасности» (Google Security checkup).

Если там есть обновления, установите их.

После этого проверьте еще раз, работает ли трюк с разблокировкой, если в первый раз она прошла успешно. Если обновления были и вы их установили, то, скорее всего, нет. Но если да, то единственное, что вам остается — перенести важные данные с телефона и ждать обновления или просто поменять телефон.

Почему так случилось?

Очень просто — по ошибке программистов и тестировщиков, которые не проверили этот сценарий.

В Android существует концепция «безопасных экранов» — то есть каких-то функциональных элементов, которые пользователь может видеть без доступа к другим элементам и зашифрованной памяти системы, находящейся «за паролем». И, грубо говоря, вместо того, чтобы после экрана смены пин-кода возвращать экран разблокировки, смартфон вызвал код, который убирал все экраны. Теперь это исправлено.

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