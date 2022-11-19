Билет в один конец. Кто из знаменитостей покинул Россию и что они делают теперь

SHOWTIME!

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas Foto: Instagram

24 февраля российские власти начали так называемую военную спецоперацию на территории Украины, что привело к обострению ситуации в мире, экономическому кризису и многомиллионным потокам мигрантов и беженцев. На фоне разрушительной трагедии, происходящей в соседнем государстве, сотни российских артистов выступили с публичным протестом, отказываясь поддерживать действия правительства, подвергая себя травле и риску получения статуса "изменника родины". Многие из них в итоге также стали вынужденными переселенцами и сейчас продолжают творческую деятельность за пределами РФ.