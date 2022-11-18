Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил две новые галактики

Галактики образовались через 350 млн лет и 450 млн лет после Большого взрыва. Теперь одна из них претендует на звание самого старейшего обнаружения на данный момент.

Чтобы подтвердить полученные данные, "Джеймс Уэбб" продолжит наблюдение за галактиками в инфракрасном диапазоне.

«Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, когда вы вдруг находите затерянный город или то, о чем вы не знали. Это поражает», — рассказала представительница команды исследователей Паола Сантини.

Ранее "Джеймс Уэбб" получил новую серию снимков "Столпов творения" — скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, которая расположена примерно в 6,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Змеи.

В NASA объяснили, что эти снимки помогут определить количество газа, пыли и новых звезд в «Столпах творения», а также изучить процесс формирования звезд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!