У Натальи Водяновой нашлась сестра, но ходят слухи, что это ее дочь

В жизни Натальи Водяновой произошла история, достойная экранизации где-нибудь в Бразилии: после 22 лет разлуки нашлась ее младшая сестра Дженна. Об этом супермодель поведала журналу Vogue.

Согласно озвученной версии, семья Кусакиных (девичья фамилия Водяновой) жила в России бедно, мама поднимала детей одна, а отец их бросил. Ранее весь мир знал, что у Натальи было две родных сестры. О существовании еще одной, младшенькой, никто и не догадывался.

Как рассказала модель, ей было уже 18 лет, когда у мамы появился еще один ребенок. Жили они в крохотной 20-метровой квартире и еле сводили концы с концами. Поэтому Наташа сама предложила родительнице отдать маленькую Дженну на усыновление. Девочку забрала семейная пара из Северной Каролины.

Долгие годы Водянова пыталась разыскать сестру, но тщетно. Удача улыбнулась ей только после посещения специального сайта, где ищут родственников по анализу ДНК. Оказалось, 22-летняя Дженна все эти годы тоже искала родных. И вот, наконец, сестры встретились.

Но не все так однозначно. В светской тусовке тут же поползли предположения: а не является ли эта Дженна незаконнорожденной дочерью самой Водяновой?

Ведь в 18 лет Наталья уже работала моделью, ее карьера шла в гору и могла закончиться, если бы у девушки появился ребенок. И если предположить, что Дженну родила сама Наталья, а не ее мать, то получается не менее интересный сюжет.

Впрочем, это только догадки светских сплетников, сама Водянова такую версию не подтверждает. Однако Телеграм-паблики наперебой озвучивают именно ее.

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