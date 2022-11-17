Названы самые ненадежные пароли 2022 года: проверьте, есть ли ваш в списке

Почти все они взламываются менее чем за секунду, отмечают специалисты NordPass.

пециалисты компании NordPass проанализировали 3ТБ паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2022 году, и составили список 200 самых распространенных и одновременно ненадежных паролей.

Десятка "лидеров" из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

10 самых популярных в мире паролей в 2022 году выглядят так:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

По оценке NordPass, почти все эти пароли можно взломать менее чем за секунду, лишь на взлом col123456 понадобится 11 секунд. Специалисты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать.

Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200:



D1lakiss (21 место и 3 часа на взлом), Groupd2013 (46 место и 3 часа на взлом), 9136668099 (53 место и 4 дня на взлом), marseille (168 место и 1 день).



Google начала тестировать будущее без паролей в Chrome и Android

Накануне в гугл объявили о новом шаге на пути к будущему без паролей, внедрив стандарт FIDO в Android и браузер Chrome. Это позволит гаджетам генерировать уникальные ключи доступа Passkey и передавать их сайтам вместо паролей.

Чтобы использовать Passkey, вам потребуется иметь физический доступ к смартфону и использовать сканер отпечатка пальца или код-пароль для аутентификации. Ключи доступа Android хранятся локально на телефоне, но они также сохраняются в облаке на случай потери устройства.

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