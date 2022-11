Тейлор Свифт забрала четыре награды MTV Europe Music Awards

Deutsche Welle

Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной исполнительницей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards (MTV EMA), прошедшей в Дюссельдорфе 13 ноября. Поп-идолу достались награды "лучший поп-исполнитель" и "лучший исполнитель", а также "лучшее видео" и "лучшее длинное видео" за 10-минутный клип на песню All Too Well.