Голливудский актер Шон Пенн отдал свой "Оскар" Владимиру Зеленскому

Голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн передал президенту Владимиру Зеленскому собственную статуэтку "Оскар", сообщает УНИАН.

Зеленский провел встречу Пенном, который уже в третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Пенн также сообщил, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

Актёр привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее Зеленскому как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

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