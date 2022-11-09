Норвежская принцесса отказалась от привилегий ради бизнеса с женихом-шаманом

Норвежская принцесса Марта Луиза отказывается от своих королевских обязанностей и привилегий. На такой шаг дочь короля Харальда V пошла, чтобы сосредоточиться на бизнесе альтернативной медицины вместе со своим женихом Дуреком Верреттом.

При этом титул принцессы Марта Луиза за собой сохранит.

Король Харальд и королева Соня, комментируя решение дочери, сказали, что принцесса исполняла свои обязанности с теплотой, заботой и глубокой преданностью.

Сама же норвежская принцесса, чей младший брат опередил ее в очереди на трон, сделала заявление по телевидению.

"После периода многочисленных вопросов, касающихся меня и роли моего жениха, я решила, что больше не буду выполнять официальные королевские обязанности. Я принимаю это решение после консультации с родителями, королем и королевой, а также ближайшими родственниками, чтобы создать мир вокруг королевского дома", сказала Марта Луиза,принцесса Норвежская

Отношения 51-летней принцессы с Дуреком Верреттом, голливудским духовным гуру, вызвали бурную реакцию в Норвегии после того, как "шаман в шестом поколении" предположил в своей книге "Взлом духа", что рак — это выбор. Он также продает на своем сайте медальон с надписью "Оптимизатор духа", который, как он утверждает, помог ему справиться с COVID-19.

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