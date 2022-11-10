Люди идут на поводу у инфлюенсеров и покупают все больше, но некачественной одежды

В последнее время жители Литвы чаще заглядывают в секонд-хенды – процветает и платформа, через которую продают подержанную одежду - первый литовский единорог, в этом году уже в 20-ый раз провели "Ярмарку мам", на которой было продано больше 66 000 подержанных вещей. Это своеобразная попытка остановить быструю моду, которая наносит огромный ущерб экологии. Это пока небольшая надежда на то, что рано или поздно удастся победить индустрию быстрой моды.

Сегодняшняя ситуация в сфере индустрии моды вызывает беспокойство: количество производимой продукции превышает темпы роста популяции.

Непроданную одежду выбрасывают тоннами – и это не единственная проблема, ведь намного больше беспокоит тот факт, что природные ресурсы используют совершенно напрасно, а во время производства сильно загрязняют природу. 20% промышленного загрязнения вод в мире - это результат покраски текстильных изделий и их обработки. При промывании полиэстера, нейлона, акрила и других тканей, произведенных на основе пластика, ежегодно в океаны попадает около 500 000 тонн микропластика.

В начале 2022 года ЕС принял стратегию устойчивой и циклической экономики в сфере производства текстиля, в которой предусмотрена большая ответственность производителей за отходы, ясные планы и требования к обязательному дизайну продукции, задачи, связанные с повторным использованием текстиля. Цель этих шагов - создание экологического и конкурентоспособного текстильного сектора. Однако важна не только ответственность производителей, но и вклад потребителей.

За распространение быстрой моды надо благодарить социальные сети и усиление влияния инфлюенсеров: все больше людей покупает одежду, благодаря рекламе в социальных сетях, а 41% молодых людей утверждает, что новая одежда - важная часть их самооценки. Неудивительно, что за последние 20 лет из-за роста спроса одежды стали производить в два раза больше.

Специалисты единодушно призывают задуматься – из-за вреда, наносимого быстрой модой, страдает не только природа, но и мы сами. Мы видим рост спроса и растущую прибыль, производители между тем экономят на качестве. Парадокс: покупая больше, мы получаем меньше.

О том, как не оказаться в сетях быстрой моды, журналист говорил с хозяйкой швейного ателье Ренатой Римке.

Рената, быстрая мода может легко увлечь: выбор очень широкий, цены привлекательные. Какова темная сторона этих достоинств?

Такая одежда создается для того, чтобы с началом нового сезона клиент спешил в магазин и покупал одежду из новой коллекции. Обычно эта одежда сшита из некачественных тканей, она быстро теряет товарный вид, поэтому вы вынуждены постоянно обновлять гардероб.

Производители быстрой моды и дешевой одежды не инвестируют в подготовку качественных лекал, поэтому такая одежда обычно бывает не слишком удобной. Если одежда неудобная, мы ищем новую. Я сама произвожу лекала, поэтому знаю, что это требует немало времени и терпения. Если идет коллекция за коллекцией, то об удобстве одежды думать некогда.

Не обманывайте себя, оценивая цену одежды, ведь это не единственное доказательство качества. Иллюзию качества нередко создают разные маркетинговые решения, влияние инфлюенсеров. С помощью известного лица можно дорого продать и некачественную одежду. А такое в последнее время бывает часто. Я советую, слепо не следовать рекламе, всегда интересоваться производителем, брендом, составом ткани.

В текстильной промышленности основное сырье - хлопок. Чтобы вырастить нужное количество хлопка, используют 25% всех используемых в промышленности химических веществ: пестицидов и инсектицидов, которые наносят огромный вред не только природе, но и человеку. Какой выход – выбирать синтетику?

Синтетические ткани производят из пластика, поэтому перед тем как купить одежду себе или детям, проверьте этикетку – не заворачиваете ли вы себя или ребенка в пластиковый пакет. Синтетическая одежда не впитывает пот, ее нельзя носить в жаркие дни, когда холодно, она притягивает холод. Такая одежда хорошо горит, поэтому она опасна.

При стирке синтетической одежды из нее вымывается микроволокно, оно попадает в канализацию, а оттуда микропластик попадает в воду и в землю. Микроволокно вместе с другим микропластиком наносит вред местным экосистемам, животным и растениям, а вместе с тем и людям.

Я всегда рекомендую взглянуть на состав ткани: если в ней больше 50% синтетики, то лучше такую одежду не брать, даже если она красивая. Исключение – спортивная одежда и купальники, их производят из синтетики, чтобы они быстрее отдавали влагу.

Когда говорят об устойчивой моде, акцентируют необходимость покупать меньше.

Это нелегкая задача, ведь в магазинах очень много некачественной одежды. Такая одежда быстро рвется, теряет товарный вид, поэтому такую одежду не получится носить долго. По сути мы попадаем в замкнутый круг – как покупать меньше, если после нескольких раз одежду приходится выбрасывать?

Выход – менять отношение и выбирать качество?

Именно. Мы должны учить людей выбирать качественную одежду. Когда вы выбрали то, что вам понравилось, сначала оцените состав ткани, только после этого идите в примерочную.

Экологический хлопок, вискоза, бамбук, шелк, шерсть, кашемир – это ткани, которые показывают качество товара. С особой ответственностью надо подходить к выбору детской одежды, одежды для младенцев. Я предлагаю купить хотя бы немного качественной одежды, когда вы оцените ее достоинства, не заходите ходить в магазины быстрой моды. Качественная одежда не так быстро изнашивается, поэтому вы дольше сможете ее носить, а если захотите обновить гардероб – такую надоевшую одежду можно отдать знакомым или подарить нуждающимся.

Не забудьте, что чрезмерное потребление наносит вред не только природе, но и нам самим, а шаг к переменам надо делать самим. Если мы начнем выбирать качество, а не количество, то у индустрии моды не будет иного выбора, она станет производить меньше одежды, но одежда станет более качественной.

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