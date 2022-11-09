Устойчивое воспитание детей: популярность набирают многоразовые подгузники и подержанные игрушки

Родители больше всего заботятся о здоровье своих детей. Однако мир сталкивается с массой экологических вызовов, поэтому родители думают и о том, как вырастить детей в чистом окружении, сохранить его для будущих поколений.

Пеленки в XXI веке? Подержанные игрушки и коляски? Все больше родителей выбирает решения, которые меньше загрязняют окружающую среду: делятся и обмениваются ненужными, но качественными вещами, используют многоразовые подгузники вместо одноразовых.

12 подгузников на несколько поколений

К пеленкам в XXI веке относятся неоднозначно: для одних это возвращение в Средневековье, для других – возможность вырастить ребенка по принципам натуральной гигиены, наносить природе минимальный вред, вместе с тем, это экономия финансов, а с точки зрения медицинской перспективы, многоразовые подгузники - выход для младенцев с проблемной кожей.

Современные пеленки - это не то же самое, что прежние марлевые вкладыши и пеленки, рассказала акушер Агне Шкудене – сейчас многие родители выбирают многоразовые подгузники, которые внешне похожи на одноразовые, а пеленки в наше время уже никто не стирает вручную.

"Польза в первую очередь в плане экологии – одноразовые подгузники разлагаются очень долго. Говорят, что даже наши внуки найдут подгузники своих дедушек и бабушек. Это как с женскими прокладками. А содержимое многоразовых подгузников вымывается в общую канализацию", – сказала Шкудене.

Она заметила, что есть люди, которые говорят, что никакой экологии не получается - на стирку требуется много воды, порошков и т.д., но ведь можно выбирать натуральные средства для стирки, а при производстве одноразовых подгузников используется немало воды и химии, поэтому их вред не в пример больше.

По подсчетам Шкудене, пеленки обойдутся дешевле одноразовых подгузников. Одна пеленка может использоваться для нескольких поколений, можно пользоваться и подержанными вещами.

"Если в семье один ребенок, то при покупке новых многоразовых пеленок и подгузников с вкладышами, денег потребуется столько же, сколько и при использовании одноразовых, но потом многоразовые подгузники можно продать. Если вы хотите использовать многоразовые подгузники, их нужно 12-15 штук, а если нет возможности быстро их высушить, то и 20. Больше всего финансовая польза проявляется, если в семье растет не один ребенок, с многоразовыми подгузниками можно вырастить 2-3 детей", – сказала врач.

На ночь или в долгую поездку, если нет возможности использовать многоразовые подгузники, рекомендуется использовать экологические одноразовые.

Устойчивость – понятие знакомое состоятельным людям

Устойчивость - условие состоятельности, и наоборот – нередко образ жизни, не нацеленный на устойчивость, приводит к бедности, убеждена Регина Янутенене, представитель Центра утилизации отходов Вильнюсского округа.

По ее подсчетам, в Вильнюсском регионе сейчас открыто 18 центров DĖK’ui, в которых можно оставить ненужные вещи или взять то, что вам необходимо. В прошлом году из таких центров люди забрали больше 22 000 разных вещей, не считая игрушек, книг, посуды, галантереи и разных мелочей.

"Информацию о вещах с фотографиями и время работы центров, их адреса можно найти на сайте www.stoteledekui.lt – там же можно забронировать понравившиеся вам вещи. Сеть таких центров есть лишь в Вильнюсском регионе, но ими интересуются жители разных уголков Литвы, а сама сеть стала примером для подражания в других регионах. Важно, что такие центры действуют при площадках, принимающих крупногабаритные отходы, это снижает риск формирования отходов", – сказала Янутенене.

По ее словам, в таких центрах очень много детских игрушек, пазлов, самокатов и одежды. Янутенене сказала, что часто люди, которые приходят в центры за вещами, оставляют здесь игрушки своих детей, автомобильные кресла, коляски и даже мебель.

"Недостаточно хотеть жить устойчиво, важно показать это своим примером. Двери центров DĖK’ui открыты для всех, радует, что каждый день растет число людей, узнающих о них", – сказала она.

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