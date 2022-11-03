Бывшая домработница Джеффа Безоса подала на него в суд из-за переработок и дискриминации

Претензии латиноамериканки связаны с ненормированным рабочим днем и расовой дискриминацией со стороны персонала. Об этом сообщил Bloomberg.

Бывшая домработница основателя Amazon Джеффа Безоса — Мерседес Ведаа — подала на него в суд. Женщина утверждает, что она работала по 10-14 часов в антисанитарных условиях и не могла взять перерыв на отдых и обед. Помимо этого, Ведаа, как и остальному обслуживающему персоналу, не предоставили легкодоступный туалет.

Также работникам нельзя было заходить в дом, когда там находилась семья Безоса. Из-за этого сотрудницам приходилось вылезать через окно ванной и по дорожке добегать до туалета, предназначенного для садовников. В результате у Ведаа и других домработниц развились инфекции мочевыводящих путей, передает GeekWire, со ссылкой на иск.

Статьи по теме: Ради Джеффа Безоса разберут исторический мост в Роттердаме. Под ним не проходит его новая роскошная яхта

Также в документе утверждается, что один из управляющих домохозяйством Безоса «был агрессивным и оскорбительным» и относился к Ведаа и другим сотрудникам-латиноамериканцам не так, как к белым садовникам.

Женщина требует, чтобы ей возместили ущерб в связи с невыплатой зарплаты, упущенной выгодой и перенесенными болью и страданиями. Адвокат Безоса назвал претензии Велаа необоснованными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!