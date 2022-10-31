"В четвертом сезоне я сложу медальон и мечи". Генри Кавилл больше не будет играть Ведьмака. Кто займет его место?

SHOWTIME!

Henry Cavill Foto: TVLine

Официальный сайт Netflix сообщил хорошие и плохие новости для фанатов. Сериал "Ведьмак" продлен на четвертый сезон. Но ведьмака Геральта в нем не будет играть Кавилл. Его место займет Лиам Хемсворт, звезда "Голодных игр" и брат Криса Хемсворта. Это подтвердили сразу оба актера.

"Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон чудовищ и приключений, но увы, в четвертом сезоне я сложу медальон и мечи. Вместо меня образ Белого Волка примерит фантастический г-н Лиам Хэмсворт, как это бывает с великими литературными персонажами. Я передаю эстафету с благодарностью за то время, что воплощал Геральта, и с энтузиазмом жду, как Лиам сыграет этого увлекательного и многогранного человека. Лиам, сударь мой, в этом персонаже столько дивной глубины — ныряйте в неё с наслаждением и поглядите, что вы найдете", — сообщил Кавилл. Статьи по теме: Из Супермена — в ведьмаки. Генри Кавилл сыграет Геральта в сериале Netflix по романам Анджея Сапковского "Я сам фанат "Ведьмака", и я просто на седьмом небе от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был великолепным Геральтом, и для меня честь, что он передает мне бразды и позволяет взять мечи Белого Волка в следующей главе его приключений. Генри, я был вашим фанатом долгие годы, меня вдохновляло то, что вы привнесли в этого всеми любимого персонажа. Это серьезный вызов — выдержать такое сравнение, но я поистине рад войти в мир "Ведьмака", — в свою очередь написал Хемсворт. Генри Кавилл считался не только самым известным актером сериала, но и главным фанатом книг Сапковского и игр CD Projekt RED на съемочной площадке, боровшимся за сохранение книжного канона на экране. Это может стать серьезной потерей для "Ведьмака". Причины такого решения пока не объявлены — возможно, они связаны с высокими гонорарами и плотным съемочным графиком Кавилла, который недавно объявил, что возвращается к роли Супермена. Когда выйдет 4-й сезон, пока неизвестно. 3-й сезон, в котором Кавилл еще играет Геральта, запланирован на 2023 год. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!