Против певца Витаса возбудили уголовное дело

Певец Витас стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Артист находится под подпиской о невыезде. По информации агентства, разбирательство касается конфликта в караоке-клубе в центре Москвы. Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей.

22 октября пострадавший обратился в полицию. По данным "Московского комсомольца", после инцидента мужчине понадобилась медицинская помощь — у него зафиксировали химический ожог глаз.

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