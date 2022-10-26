Откуда берет деньги Пугачева, уехав из России? У певицы есть свой модный бизнес

Сейчас многие поклонники Аллы Пугачевой задаются вопросом: а на какие деньги она живет с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиле? Об этом явно не стоит переживать, — успокаивает их Teleprogramma.

Как известно, супруг звезды продолжает работать. Но и у самой Пугачевой остался бизнес в России, который приносит, может быть, и не грандиозный, но стабильный доход, на который вполне можно безбедно жить даже в недешевом Израиле.

Многие помнят, как Алла Борисовна пробовала себя безуспешно в разных сферах: неудачно торговала чипсами, духами, вваливала деньги в финансовую пирамиду... Но в итоге она нашла свою нишу. Речь идет о бренде EKONIKA, с которым певица сотрудничает уже почти 20 лет. Под бредом Alla Pugachova by Ekonikа выпускается обувь и другие аксессуары.

Продажа обуви под брендом с ее именем пошла вполне успешно — модели с удобной колодкой и на стабильном каблуке пользуются спросом, хоть и стоят около 300 евро. Вдохновленная успехом, народная артистка также освоила бизнес по производству авторских аксессуаров: вязаных шапок, шарфов, капоров, кожаных ремней, зонтов, ожерелий. Некоторые экземпляры стоят вполне бюджетно, но некоторые довольно дорого. Например, обычный вязаный капор из серой нити — 180 евро.

В конце концов, не стоит забывать, что долгое время Алла была одной из самых дорогих артисток России, и сбережений у нее должно быть более чем достаточно. Однако в связи с санкциями использовать их сейчас довольно проблематично.

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