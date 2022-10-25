Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом. Причина - комментарии в Интернете

Немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с рэпером Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях.

В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти", а недавние комментарии и действия рэпера "нарушают такие ценности компании, как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость".

Adidas прекращает производство товаров под брендом Yeezy, созданного Уэстом, а также выплаты рэперу. Как пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков, на Yeezy приходится до 8% от общего объема продаж Adidas. Как ожидается, разрыв сотрудничества понизит чистую прибыль компании в 2022 году примерно на 250 млн евро. Как ранее сообщало издание Forbes, в случае расторжения контракта с Adidas рэпер может перестать быть миллиардером.

В заявлении компании отмечается, что Adidas является единственным владельцем всех прав на дизайн существующих продуктов, а также предыдущих и новых цветовых решений в рамках партнерства.

Adidas решил пересмотреть партнерство с рэпером после того, как Канье Уэст появился во время показа новой коллекции своего бренда в футболке "White Lives Matter, отсылающей к названию движения за права темнокожих Black Lives Matter.

Вскоре Twitter заблокировал аккаунт рэпера из-за публикации антисемитского твита. Аккаунт Уэста в Instagram тоже был заблокирован. Это произошло после публикации поста, который был назван антисемитским: в переписке с рэпером Шоном Комбсом Уэст намекнул, что Комбса контролируют влиятельные евреи.

После блокировки аккаунтов рэпер решил купить социальную сеть Parler, популярную среди радикально-правых американцев. Ожидается, что сделка по покупке Parler будет закрыта до конца года. Ее сумма не раскрывается.

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