В Литве популярность набирает устойчивый к природе уход за животными: такие привычки экономят и финансы

Жители Литвы всеми силами заботятся о здоровье и гигиене животных: животных регулярно водят к ветеринарам, покупают натуральные шампуни, экологическую еду. Однако некоторые удивлены тем, что если не читать этикетки, то можно купить не только неустойчивый, но и опасный для окружающей среды товар. Есть и те люди, которые не подозревают, что игрушки домашних животных можно починить.

Пластиковые упаковки, мешки для экскрементов, игрушки и другие средства по уходу за животными – все это загрязняет окружающую среду. По данным Sciencedirect.com, ежегодно в мире выбрасывают 1,23 млн. тонн мешков для экскрементов.

Симона Яшауските, которая открыла интернет-магазин с экотоварами для животных и людей, заметила, что в Литве медленно, но растет интерес к устойчивым вещал по уходу за животными.

"Кошки и собаки – не люди, не берегут игрушки и лежанки, в обычный туалет не ходят. Поэтому их хозяева пока с сомнением относятся к покупке устойчивых лежанок, качественных игрушек и экомешков для экскрементов. Естественно, что человек боится больше платить за качественную вещь, боясь, что животное растерзает игрушку в течение 10 минут. Так человек возвращается к роли массового потребителя: в больших количествах покупает дешевые вещи, которые быстро приходят в негодность, а потом выбрасывают их", – сказала Яшауските.

Бумажные пакеты, старые коробки и корм на развес

Устойчивый и экологический выбор, сказала Яшауските, естественно приходит к жителям. Она занимается поставкой качественного корма из Франции для аллергичных животных, его доставляют в бумажных пакетах. Производитель всегда пакует пакеты в использованные коробки.

"И сами производители – семья из Франции – участвуют в акциях по посадке деревьев, покупают продукты только в небольших местных хозяйствах и стараются участвовать в снижении загрязнения природы. Это радует – мы становимся соучастниками и единомышленниками устойчивости и экологического поведения. Эти идеи объединяют и клиентов – они с удовольствием покупают такие корма. И никому не мешает нестандартная, бумажная упаковка", – заметила Яшауските.

Жана Пенкаускене, которая продает сухой корм для собак в бумажных упаковках, который привозит из Германии, сказала, что пока владельцы животных в нашей стране еще смотрят на цену, а не на состав корма или упаковку.

Веста Давсевич, у которой есть и кошка и собака, сказала, что, по ее мнению, маленькому животному не имеет смысла покупать корм в больших упаковках, ведь сложно создать условия для хранения такого корма после вскрытия упаковки: "Маленькому животному, съедающему 50 г корма в день, нет смысла покупать корм в упаковке по 25 кг. Я думаю, долго хранить уже вскрытый корм нехорошо. Поэтому я покупают корм на развес".

Устойчивый выбор экономит и финансы

Давсевич признала, что сама не следит за экологичными правилами содержания животных, однако покупает качественные игрушки, ошейники, поводки, чтобы они служили как можно дольше. Она покупает и наполнителей для кошачьего туалета в бумажной упаковке.

По словам Яшауските, всегда можно найти экологические альтернативы популярным продуктам и товарам. Натуральная косметика для домашних животных упакована в тару из переработанного пластика, лакомство из сушеного мяса, игрушки из плотного материала или твердой резины, долговечные поводки, ошейники, качественная одежда - все это стоит недешево, но лучше купить одну игрушку за 11 евро, которая служит 1-2 года, чем выбить за неделю 3 игрушки по 4 евро.

"А сколько таких игрушек потребуется в год?", – вопрошает Яшауските.

Она сказала, что клиенты нередко интересуются, прочны ли лежанки. Симона всегда делится опытом, поскольку использует такие дома для своих животных. Но клиенты боятся, что лежанка не продержится и года.

"А потом они возвращаются и радуются, что сделали такой выбор. Раньше они почти столько же платили за лежанку с тонким дном и из некачественного материала, меняли ее каждых несколько месяцев. Наши лежанки служат дольше. Такие отзывы радуют", – сказала Яшауските.

Некачественную куртку, поводок или другую вещь, можно сразу же выбрасывать, а качественные вещи можно починить.

"Изношенные устойчивые вещи можно починить и вернуть к жизни, например, переработать, разобрать на детали и т.д. Но я должна признать – качественные вещи такие устойчивые, что иногда даже надоедает их использовать. Починки они требуют нечасто", – сказала владелец электронного магазина.

Она порадовалась и тому, что растут продажи мешков для экскрементов, разработанных на основе крахмала.

"Да, клиентам приходится напоминать об этой альтернативе пластика. Сначала люди сомневаются, когда видят цену. Но мы находим сравнение: упаковка мешков стоит столько, сколько две чашки кофе, их хватит на 4-6 месяцев. Столько каждый может сэкономить.Зато мусора на свалках будет меньше", – заметила Яшауските.

Вещи отдают в приюты для животных

Пенкаускене также инвестирует в прочные и долговечные вещи.

"Да, более прочные, надежные вещи ручной работы стоят дороже. Но у меня несколько животных, я знаю, что непрочные вещи быстрее приходят в негодность, рвутся, поэтому в конечном счете на них тратят не меньше средств. Например, моя собака весит 4 кг, но я выбираю карабин, который выдерживает собаку большего веса. Он прочнее, будет служить дольше, его можно будет использовать и для другой собаки, если потребуется. И игрушки я использую такие, которые будут долго служить", – сказала она.

Игрушки, которые собаке надоедают, неподходящую по размеру одежду и т.д. Пенкаускене отдает другим, чаще - в приюты для животных.

В Литве, по словам Яшауските, несложно устойчиво содержать животных, нужно лишь желание. Во многих магазинах есть подходящие вещи: прочные, надежные, экологичные.

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