Умер актер Робби Колтрейн. Он известен по роли Хагрида в "Гарри Поттере"

Британский актер Робби Колтрейн умер в больнице неподалеку от шотландского города Фолкерк, сообщила его агент Белинда Райт. Ему было 72 года.

Российским зрителям Колтрейн хорошо известен по роли Рубеуса Хагрида - преподавателя, хранителя ключей и лесника в школе чародейства и волшебства "Хогвартс" в фильмах о Гарри Поттере.

Кроме "Гарри Поттера", Колтрейн сыграл криминального психолога в британском детективном сериале "Метод Крекера" и русского мафиози, бывшего агента КГБ Валентина Жуковского в двух фильмах о Бонде - "Золотой глаз" (1995) и "И целого мира мало" (1999).

В заявлении Райт Колтрейн назван обладателем уникального таланта, чье исполнение роли Хагрида принесло радость детям и взрослым во всем мире.

"Лично для меня он навсегда останется одним их самых верных клиентов. Он был не только великолепным актером; он был очень умен, остроумен, и после 40 лет работы с ним в качестве агента, я буду по нему скучать", - заявила Райт.

Его сестра Энни Рэй, дети Спенсер и Алиса и мать Рона Джемелл благодарят сотрудников королевской больницы Форт-Вэлли, добавила Райт.

После "Гарри Поттера" Колтрейн поучаствовал в множестве проектов в качестве актера и актера озвучки. Он озвучил роль Лорда Дингуолла в сверхпопулярном мультфильме "Храбрая сердцем", детективе "Из ада" с Джонни Деппом.

"Глубина, мощь и талант: когда мы работали над нашим первым ТВ-шоу, "Альфреско", он умел рассмешить до беспомощного заикания. До свидания, старый приятель, тебя будет ужасно не хватать", - написал в "Твиттере" актер и писатель Стивен Фрай.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала смерть Колтрейна "очень печальной новостью".

"У него был огромный диапазон, от великолепной комедии до жесткой драмы. Я думаю, моя любимая роль у него - Фитц в сериале "Метод Крекера", - написала она.

"Робби Колтрейн, легенда шотландской индустрии развлечений - тебя будет очень сильно не хватать. Покойся с миром", - добавила Стерджен.

Карьера Колтрейна началась в 1979 году с телесериала "Пьеса дня", а к славе он пришел благодаря роли в комедийном шоу Би-би-си "Прямо по 80м" с Трейси Ульман, Мириам Маргулис и Риком Мейоллом.

В 1983 году он появился в проекте "Альфреско" со Стивеном Фрайем, Эммой Томпсон, Шивон Редмонд и Хью Лори.

К 1987 году Колтрейн получил ведущую роль в фильме "Тутти-Фрутти" о шотландской рок-группе The Majestics.

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