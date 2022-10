В поданных в суд документах не говорится, что именно стало предметом расследования и какой орган его проводит. Twitter лишь отмечает, что "власти изучают поведение" Маска, связанное со сделкой.

Письмо Twitter судье штата Делавэр Кэйтлин Маккормик было отправлено на прошлой неделе, но в суд поступило только в четверг.

В нем адвокаты Twitter заявили, что потребовали копии переписки между Маском и федеральными властями несколько месяцев назад, но команда основателя SpaceX и Tesla не смогла их предоставить, поэтому они решили обратиться в суд.

Речь идет об электронном письме от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам (SEC) и презентацию в Федеральную торговую комиссию (FTC) в рамках судебного процесса о том, может ли Маск отказаться от сделки по приобретению Twitter.

Соцсеть, которая в июле подала в суд на Маска, чтобы заставить его закрыть сделку, заявила, что адвокаты бизнесмена заявили о "следственных привилегиях", отказавшись передать запрашиваемые документы.

В конце сентября адвокаты Маска предоставили в суд "журнал привилегий" с указанием документов, которые не должны быть обнародованы - там были указаны черновики письма от 13 мая в SEC и презентация для FTC.

Документы Twitter были поданы в суд 6 октября - в тот же день, когда судья Кэйтлин Маккормик приостановила процесс после заявлений Маска о том, что он готов продолжать сделку.

"Эта игра в прятки должна закончиться", - говорится в заявлении Twitter. Ни SEC, ни FTC заявления Twitter не комментируют.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что своими действиями Twitter пытается отвлечь внимание от собственных проблем.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter