В поданных в суд документах не говорится, что именно стало предметом расследования и какой орган его проводит. Twitter лишь отмечает, что "власти изучают поведение" Маска, связанное со сделкой.

Письмо Twitter судье штата Делавэр Кэйтлин Маккормик было отправлено на прошлой неделе, но в суд поступило только в четверг.

В нем адвокаты Twitter заявили, что потребовали копии переписки между Маском и федеральными властями несколько месяцев назад, но команда основателя SpaceX и Tesla не смогла их предоставить, поэтому они решили обратиться в суд.

Статьи по теме:
Маск не исключил ядерной войны и предложил "мирный план" окончания войны в Украине
Компания Twitter подала в суд на Илона Маска

Речь идет об электронном письме от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам (SEC) и презентацию в Федеральную торговую комиссию (FTC) в рамках судебного процесса о том, может ли Маск отказаться от сделки по приобретению Twitter.

Соцсеть, которая в июле подала в суд на Маска, чтобы заставить его закрыть сделку, заявила, что адвокаты бизнесмена заявили о "следственных привилегиях", отказавшись передать запрашиваемые документы.

В конце сентября адвокаты Маска предоставили в суд "журнал привилегий" с указанием документов, которые не должны быть обнародованы - там были указаны черновики письма от 13 мая в SEC и презентация для FTC.

Документы Twitter были поданы в суд 6 октября - в тот же день, когда судья Кэйтлин Маккормик приостановила процесс после заявлений Маска о том, что он готов продолжать сделку.

"Эта игра в прятки должна закончиться", - говорится в заявлении Twitter. Ни SEC, ни FTC заявления Twitter не комментируют.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что своими действиями Twitter пытается отвлечь внимание от собственных проблем.

Сам Маск последние новости не комментировал. "Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить "Твиттер", - написал он, имея в виду выпущенный его компанией парфюм Burnt Hair ("Жженые волосы").

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!