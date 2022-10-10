Земфира со сцены: "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну"

Певица Земфира на своём концерте в кипрском городе Лимасол выступила с антивоенной речью. Соответствующее видео, сделанное одним из слушателей в зале, появилось в воскресенье вечером в телеграм-канале "ЧТД", пишет портал "Радио Свобода".

"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, - сказала Земфира. - Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".

Концерт Земфиры в Лимасоле, состоявшийся 9 октября - первый в рамках мирового турне певицы, которая ранее уехала из России. В течение ближайшего месяца Земфира выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге. Финальный концерт тура запланирован на 3 ноября в одном из самых престижных концертных залов Лондона - Royal Albert Hall.

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