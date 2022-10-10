Криминолог: чем меньше терпимости к агрессии, тем тише язык ненависти

Кризисные моменты и неуверенность в себе могут обострить эмоции.

В таких ситуациях, скорее всего, будет больше ненавистнических высказываний, направленных против уязвимых групп. Литва и весь мир сейчас переживают сложный период, в Интернете много агрессивных комментариев. Но можно ли найти связь между частотой использования языка ненависти и пандемией? Криминолог Йовита Жекайте отвечает на этот вопрос и обсуждает актуальные примеры.

Внимание учреждений к языку ненависти

Во время пандемии общество испытывает усталость и гнев, которые часто направлены на уязвимые группы населения. Однако Й. Жекайте не спешит утверждать, что пандемия привела к росту языка ненависти, поскольку раньше было просто трудно оценить ситуацию: “В последние годы языку ненависти как явлению уделяется много внимания со стороны правительственных и неправительственных организаций, и может показаться, что в нашем окружении его стало гораздо больше”.

Криминолог отмечает, что в контексте пандемии COVID-19 язык ненависти был связан с конкретными группами (например, китайцами). Однако несмотря на то, что исследования на эту тему ведутся как в Литве, так и за рубежом, трудно точно сказать, насколько возросло количество ненавистнических высказываний: “Нужно сравнить, как было до и после события, а найти такие достоверные данные не всегда возможно”, – говорит она.

Во время пандемии власти уделяли больше внимания группам, на которые обычно направлен язык ненависти. Обсуждались изменения в регулировании преступлений на почве ненависти, создание виртуального полицейского патруля и возможность сообщать о враждебных высказываниях на почве ненависти на платформе НПО manoteises.lt/pranesk. По словам криминолога, обсуждая актуальные в обществе темы, люди часто могут выходить за рамки дозволенного. Например, проект закона о партнерстве вызвал много споров в обществе. “К сожалению, разногласия часто приводят к разжиганию ненависти”, – говорит специалист.

Язык ненависти звучит не только во время кризиса

Рост враждебных высказываний в кризисные периоды – повторяющееся явление в истории. Вторая мировая война является примером кризисного периода, когда агрессия, оправдываемая мифами и стереотипами, привела к очень серьезным последствиям: “Вербальная агрессия, которую в то время даже не называли языком ненависти, была направлена на несколько групп на основании их сексуальной ориентации или их национальных и расовых признаков. Например, евреев ошибочно обвиняли в социальных, экономических и культурных проблемах и других невзгодах. Это привело к Холокосту”, - отмечает криминолог.

Однако не нужно переживать кризис, чтобы заметить рост ненавистнических высказываний в своем окружении. Отдельные события и их освещение в СМИ также оказывают влияние. Й. Жекайте вспоминает случай, произошедший в Литве пять лет назад, когда цыгане убили молодую девушку: “СМИ подчеркивали этническую принадлежность этих людей и создавали стереотипы обо всей цыганской общине. Мы видели много статей и репортажей, в которых подчеркивалась национальная принадлежность преступников”. Таким образом, по словам собеседницы, вина как бы возлагалась на всю цыганскую общину. Это также отражалось в комментариях в интернете, в которых ненависть и агрессия были направлены на цыган, в том числе и на тех, кто не имел никакого отношения к преступлению.

Окружающая среда играет важную роль

В 1979 году исследователи Лоуренс Е. Коэн и Маркус Фелсон разработали теорию треугольника преступности, согласно которой для совершения преступления необходимы три основные переменные: мотивированный агрессор, благоприятная среда и уязвимая жертва. У окружающих или сторонних наблюдателей есть выбор: промолчать и занять безопасную позицию или противостоять нападкам с использованием языка ненависти в отношении другого.

Если сторонний наблюдатель не вмешивается, агрессор может воспринять это как поддержку. “Поэтому я хочу призвать вас реагировать на агрессию, даже если она не затрагивает вас лично. Чем меньше мы будем терпеть агрессию по отношению к другим, тем меньше мы будем видеть язык ненависти”, – заключает Й. Жекайте.

Вы заметили случаи разжигания ненависти в Интернете? Быстро и легко сообщите об этом на платформе для сообщений о преступлениях на почве ненависти manoteises.lt/pranesk

Текст является частью проекта «Be Hate Free». Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!