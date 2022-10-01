Mash: Алла Пугачева продает свой замок за миллиард рублей

Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь, сообщает телеграм-канал Mash.

"Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы", — пишет Mash.

По данным телеграм-канала, из-за высокой стоимости элитное жилье не удается продать, за замком пока "присматривает внук [Пугачевой] — Никита Пресняков".

Ранее "Пятый канал" и "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что Пугачева уехала из России в Израиль. Отмечается, что ее видели в аэропорту Внуково вместе с детьми.

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр "физлиц-иноагентов"). После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Министерству юстиции России с просьбой «зачислить ее в ряды иноагентов».

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