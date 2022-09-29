СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России без обратного билета

Певица Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Об этом сообщил 29 сентября "Пятый канал" со ссылкой на источники. Пугачеву заметили в московском аэропорту Внуково.

По данным "Известий", певица улетела в Израиль вместе с детьми без обратного билета. В своих соцсетях Алла Пугачева ничего об отъезде не писала.

С начала года Алла Пугачева покидает родину второй раз. Первый раз она улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным и детьми весной после начала российского вторжения в Украину.

В конце августа она вернулась. После того как Максима Галкина признали в РФ иноагентом, она попросила через свои соцсети внести в этот список и ее.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем. Честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.

После этой записи полиция начала проверку публикации по административной статье о дискредитации армии РФ.

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