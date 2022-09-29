Объявленный в России "иностранным агентом" Галкин приезжает в Литву

Пародист и юморист Максим Галкин приезжает в Литву. В нескольких городах Литвы он выступит с новой программой. В ноябре его можно будет увидеть в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

В ноябре литовские зрители смогут увидеть как новые, так и хорошо знакомые пародии в исполнении Галкина, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Галкин всегда выступает один, однако он мастерски пародирует других людей.

В новой программе Галкина много шуток, песен и сюрпризов. В вильнюсском концертном зале Compensa выступление состоится 10 ноября, на клайпедской арене Švyturio - 12 ноября, а на арене "Жальгирис" в Каунасе - 14 ноября.

Delfi напоминает, что Максим Галкин высказался против войны в Украине в первые ее дни. В России он был объявлен "иностранным агентом".

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