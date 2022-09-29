Teiginiai
Несколько часов назад эстонские СМИ сообщили, что имитация нападения на Россию закончилась ранениями десятка американских военных. Американские военные отрабатывают военные действия против России. У большинства травмы нижних конечностей.
Verdiktas
Видеосюжет является манипуляцией, поскольку о событии говорится так, будто оно произошло недавно. На самом деле десантники получили легкие травмы во время учений, проходивших в Эстонии весной прошлого года. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Военнослужащие военно-воздушных сил США принимали участие в учениях Swift Response, которые прошли в мае 2021 года. Тогда в ночь на субботу, 8 мая, на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 – 800 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Помимо пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы. Десантирование над аэродромом Нурмси производилось с высоты 300 метров.
После десантирования в Северо-Эстонскую региональную больницу было доставлено десять получивших легкие травмы американских десантников. Марк Нейлор, который тогда занимал пост пресс-атташе посольства США в Эстонии, сообщил: “Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулось к работе”. Особенно нам бы хотелось отметить, что Российская Федерация не называлась в качестве вероятного противника. В рамках учений отрабатывалась защита Эстонии “в случае кризисной ситуации”. Подробнее об участии американских военных десантников в учениях Swift Response в Эстонии можно прочитать здесь. Фото и видеорепортажи о том, как выглядело десантирование парашютистов, можно посмотреть здесь и здесь.
- Источники
- В рамках учений Сил обороны Swift Response в Нурмси высадился воздушный десант США
- В Эстонии несколько десантников армии США попали в больницу
- Ночью 800 спецназовцев США прыгнули с неба над аэродромом Нурмси, остановка и стоянка на дороге были запрещены
- Десантники из 82-й воздушно-десантной группы совершают беспосадочный перелет, чтобы сегодня ночью прыгнуть в Эстонию
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