Манипуляция: десятки военных США ранены у российских границ

В интернете появился видеосюжет, в котором говорится, что “десятки военных США ранены у российских границ”. Мы проверили его и выяснили, что легко пострадали не десятки, а около десяти американских военнослужащих, и не в этом году, а в начале прошлого, и не у российских границ, а во время учений в Эстонии. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai

Несколько часов назад эстонские СМИ сообщили, что имитация нападения на Россию закончилась ранениями десятка американских военных. Американские военные отрабатывают военные действия против России. У большинства травмы нижних конечностей.

Verdiktas

Видеосюжет является манипуляцией, поскольку о событии говорится так, будто оно произошло недавно. На самом деле десантники получили легкие травмы во время учений, проходивших в Эстонии весной прошлого года. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Военнослужащие военно-воздушных сил США принимали участие в учениях Swift Response, которые прошли в мае 2021 года. Тогда в ночь на субботу, 8 мая, на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 – 800 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Помимо пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы. Десантирование над аэродромом Нурмси производилось с высоты 300 метров.

После десантирования в Северо-Эстонскую региональную больницу было доставлено десять получивших легкие травмы американских десантников. Марк Нейлор, который тогда занимал пост пресс-атташе посольства США в Эстонии, сообщил: “Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулось к работе”. Особенно нам бы хотелось отметить, что Российская Федерация не называлась в качестве вероятного противника. В рамках учений отрабатывалась защита Эстонии “в случае кризисной ситуации”. Подробнее об участии американских военных десантников в учениях Swift Response в Эстонии можно прочитать здесь. Фото и видеорепортажи о том, как выглядело десантирование парашютистов, можно посмотреть здесь и здесь.

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