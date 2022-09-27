Манипуляция: в Украине сражаются солдаты НАТО

В эфире российского государственного «Первого канала» в шоу «60 минут» показали фрагменты видео из Украины, в котором иностранцы сражаются на территории Украины и общаются с местными жителями, в том числе видео, на котором иностранный солдат срывает флаг России со здания, а также видео, где иностранные бойцы пытаются поговорить с местными жителями на английском или французском. Ведущая шоу, российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила: «Солдаты НАТО заходят в украинские города». То же самое утверждение повторяется в ее Телеграм-канале. Объясняем, почему это манипуляция.

Teiginiai

Видео, на котором иностранный боец срывает флаг России, как и фрагмент видео, где иностранцы пытаются поговорить с местными жителями (вкупе с другими видео, показывающими иностранных солдат) – это доказательство того, что солдаты НАТО уже в Украине.

Verdiktas

Пытаясь оправдать провал российской армии в Харьковской области, российская пропаганда снова пытается найти «натовский след». Для этого демонстрируются видео с иностранными солдатами, которых пропагандисты намеренно называют либо «наемниками», либо «солдатами НАТО», хотя ни то, не другое не является верным. Иностранцы на видео сражаются в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который официально входит в украинскую армию. Наш вердикт – манипуляция понятиями.

Melo detektoriaus komentaras

В эфире пропагандистского телешоу «60 минут» от 14 сентября 2022 года под названием «Что особо бесит Штаты и требования Британии к Украине» были показаны несколько видео с иностранными солдатами в Украине.

На одном видео иностранные бойцы пытаются разговаривать с местными жителями на английском или на французском. Видна надпись, указывающая на то, что видео взято из поддерживающего Украину Телеграм-канала «supernova_plus», в котором выкладываются различные видео и фото с войны в Украине. Автор канала уточнил для нас, что берет видео из открытых источников, поэтому мы не можем гарантировать происхождение оригинального видео. Полная версия видео доступна здесь.

Одно из видео, показанных в эфире «Первого канала» и, видимо, взятых из Телеграм-канала «supernova_plus» Foto: Ekrano nuotr.



Подпись к фото гласит, что иностранцы на видео – это члены Интернационального легиона, который официально входит в состав Вооруженных сил Украины. Регион обозначен как Слобожанщина – это старое историческое название географического региона на северо-востоке современной Украины и части западной России. Со стороны Украины регион охватывает такие города как Сумы и Харьков.

Одно из видео, показанных в эфире «Первого канала» и, видимо, взятых из Телеграм-канала «supernova_plus» Foto: Ekrano nuotr.

На другом видео (скриншот выше), показанном в телешоу, иностранный боец срывает флаг России на деоккупированной территории. Мы полагаем, что оно тоже взято из того же Телеграмм-канала – полная версия здесь.

Одно из видео, показанных в эфире «Первого канала» и, видимо, взятых из Телеграм-канала «supernova_plus» Foto: Ekrano nuotr.

Видео сражения (скриншот выше), судя по всему, взято из того же Телеграм-канала – полная версия доступна здесь. Подпись гласит: «Интенсивные кадры смешанного иностранно-украинского подразделения в действии во время недавнего украинского наступления, во время которого используется большое количество техники, подаренной США…». Другие видео у нас идентифицировать не получилось.

Выпуск передачи на «Первом канале» был посвящен попыткам оправдать и объяснить успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, начатое еще 6 сентября. В эфире «60 минут» демонстрирующие участие иностранных бойцов в боевых действиях на стороне ВСУ видео были показаны после американских новостных шоу, а также интервью с Джоном Хербстом (бывшим послом США в Украине в 2003–2006 годах), который объясняет почему США важно и нужно активно поставлять вооружение в Украину. После этого приводятся слова Государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление только начавшись, уже добилось серьёзных успехов. Из всего этого российская пропаганда пытается сделать вывод о том, что западные страны напрямую замешаны в победах ВСУ.

Скабеева цитирует главу так называемого ДНР Дениса Пушилина, который заявил, что под Святогорском (город, недалеко от границы между Харьковской и Донецкой областями) «польских наёмников больше, чем украинских солдат». После всех видео и цитат Скабеева заключает: «То есть солдаты НАТО заходят в украинские города». Это манипуляция: в шоу нарочно смешиваются такие понятия как «солдаты НАТО», «иностранный контингент из бывших кадровых военных стран НАТО» и «иностранные наемники». Однако между этими понятиями есть существенная разница.

О «солдатах НАТО» в украинских городах Скабеева сообщила и в своем Телеграмм-канале Foto: Ekrano nuotr.

Выражение «солдаты НАТО» само по себе не совсем корректно. НАТО – это оборонительный союз, чьи вооруженные силы состоят из армий стран, входящих в альянс. Также, в 2003 году были созданы Силы быстрого реагирования НАТО (NRF), которые должны оказывать экстренную помощь в особых кризисных ситуациях. NRF формируется на основе ротационного принципа, страны-участницы Альянса должны отправлять своих военнослужащих в Силы быстрого реагирования на 12 месяцев. В 2014 году NRF были усилены созданием Объединенной оперативной группы очень высокой готовности (VJTF) – это 20-тысячное формирование, которое можно развернуть за несколько дней для реагирования на чрезвычайные ситуации. Ни Вооруженные силы НАТО, ни NRF, ни VJTF не принимают участия в вооруженном конфликте в Украине. Это официальная позиция НАТО, о которой много раз заявлял Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Официальная позиция НАТО описана на сайте Альянса Foto: Ekrano nuotr.

«Иностранные наемники», как нарочно называет военных добровольцев в Украине российская пропаганда, – это не являющийся гражданином или резидентом стороны конфликта человек, который не служит в вооруженных силах стороны конфликта и принимает участие в вооруженном конфликте ради личной выгоды. Это определение содержится в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Наемники не имеют права на статус комбатанта или военнопленного.

Выражение «иностранный контингент из бывших кадровых военных стран НАТО» вообще не описывает ничего, кроме возможной бывшей профессии иностранных добровольцев.

Иностранные граждане, добровольно сражающиеся на стороне Украины, входят в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, который был сформирован в феврале 2022 года, после начала российского вторжения. Этот легион входит в состав Вооруженных сил Украины, содержится за счет армии страны (имеется в виду размещение, зарплата, питание, вооружение), как сказал представитель легиона Дамьен Магру (5:26). Легионеры – это не наемники (так как их формирования входят в состав ВСУ) и не солдаты НАТО (опять же потому, что у них контракт с ВСУ, а Украина не член НАТО).

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