В Польше отменили концерты одного из основателей Pink Floyd, который обвинил в разжигании войны Украину

В польском Кракове отменили концерты рок-музыканта Роджера Уотерса из легендарной британской группы Pink Floyd, который недавно обвинил в разжигании войны Украину и США - но не Россию.

Промоутер концертов, польское отделение американской компании Live Nation, подтвердил, что два планировавшихся на следующий апрель концерта отменены, но не назвал причин.

Двое других участников Pink Floyd, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, в отличие от Роджерса, не обвиняют Украину, а, наоборот, записали в ее поддержку песню с участием украинского исполнителя, Андрея Хлывнюка из рок-группы Бумбокс.

Отменить концерты и вообще объявить Роджера Уотерса персоной нон-грата потребовали депутаты городского совета Кракова.

Депутатов и их избирателей возмутило открытое письмо, которое Уотерс 4 сентября написал первой леди Украины Елене Зеленской.

В нем он заявил, что на "путь этой катастрофической войны" Украину наставили некие радикальные националистические силы, влиянию которых будто бы поддался президент. Под этим влиянием, как видится Уотерсу, Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений и "пересек все красные линии", прочерченные Россией.

Помимо анонимных националистов и Зеленского, Уотерс обвинил в разжигании войны и США.

Обвинений в адрес России у музыканта не нашлось. Правда, письмо было довольно коротким, и в конце он приписал: "Если я не прав, помогите мне понять, в чем".

В ответ Елена Зеленская написала в Твиттере, что это Россия вторглась в Украину и теперь разрушает ее города и убивает мирных жителей, а не наоборот.

Открытое письмо Уотерса побудило члена городского совета Кракова Лукаша Вантуха призвать людей бойкотировать концерты британца.

Кроме того, депутаты городского совета подготовили резолюцию об объявлении Уотерса персоной нон грата. Голосование по ней запланировано на 28 сентября.

"Принимая во внимание преступное нападение России на Украину, а также растущее число военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, которые становятся достоянием гласности, (члены совета) выражают возмущение заявлениями г-на Роджера Уотерса в связи с вторжением России в Украину", - говорится в проекте резолюции.

Сам же Уотерс, который в настоящее время проводит турне по США, ответил на это постингом в Facebook под заголовком: "Эй, Лукаш Вантух, оставь детей в покое", парафразируя текст классической композиции Pink Floyd: "Another Brick in the Wall". Уотерс обвинил Вантуха в "драконовской цензуре".

На вопрос Би-би-си, связана ли отмена концертов с открытым письмом Уотерса, представитель стадиона Tauron Arena в Кракове, где было запланировало выступление, отвечать отказался.

Польша - одна из самых деятельных союзниц Украины в этой войне. Она передала украинцам сотни советских танков и другое оружие, приняла миллионы беженцев и постоянно добивается от Европейского Союза ужесточения санкций против России.

