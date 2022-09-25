Максим Галкин теперь "иноагент". Как это изменит его собственную жизнь и жизнь Аллы Пугачевой

16 сентября Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». Вскоре после этого Алла Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа — в нем певица попросила тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

Также Пугачева заявила, что солидарна с Галкиным — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». Пост собрал более 600 тысяч лайков.

Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пугачевой, заявив, что они не касаются Кремля. Многие российские СМИ, рассказывая о случившемся, привели слова Пугачевой не полностью: из сообщений пропала часть о гибели российских солдат в Украине.

За что вообще Галкина объявили «иностранным агентом»?

Минюст не объясняет, в чем конкретная причина, — во всяком случае, не делает этого сразу после включения в список.

В реестре есть только графа с источниками иностранного финансирования (в случае с Галкиным это, по версии Минюста, Украина) и фраза «осуществление политической деятельности».

Разве Галкин занимается политикой?

Российские власти трактуют понятие «политическая деятельность» чрезвычайно широко. К такой деятельности, по их версии, относится:

участие в собраниях, митингах, пикетах, дебатах, дискуссиях и выступлениях;

участие в выборах и референдумах, а также вхождение в состав политических партий;

публичные обращения к органам власти, которые могут оказать «влияние на деятельность этих органов и лиц»;

распространение мнений о решениях, которые принимают органы власти (в том числе в интернете);

проведение социологических опросов и публикация их результатов;

вовлечение граждан в перечисленную деятельность и ее финансирование.

Отдельно подчеркивается, что к политической не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, благотворительности и экозащиты. Но и здесь есть нюанс: все это не считается политической деятельностью только в случае, если «не противоречит национальным интересам Российской Федерации, основам публичного правопорядка Российской Федерации, иным ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации».

Это максимально размытая оговорка, из-за которой «иноагентом» рискуют стать и ученые, и врачи, и, собственно, артисты.

А с 1 декабря в силу вступит новый закон об «иностранных агентах», и чиновники смогут объявить «иностранным агентом» вообще кого угодно — для этого достаточно заявить, что человек находится под «иностранным влиянием». Вот как в законе описывают этот термин:

Это предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами.

Правозащитники считают, что такая расплывчатая формулировка позволит Минюсту применять закон безгранично и абсолютно непредсказуемо.

Галкин теперь как Дудь?

Нет, Галкина внесли в список физических лиц, объявленных «иностранными агентами», а Юрия Дудя — в список физических лиц, объявленных СМИ — «иностранными агентами».

Всего же в России пять иноагентских списков. В список физических лиц, объявленных «иностранными агентами», входит Галкин вместе с еще 26 россиянами. Другие списки созданы для НКО (там 79 организаций), СМИ (51 издание), незарегистрированных общественных объединений (восемь организаций), а также физических лиц, которых объявили СМИ-«иноагентом» (в нем 132 человека, среди которых и Дудь).

Для каждого реестра есть разные (но не сильно отличающиеся по сути) критерии включения в список и примерно одинаковые правила маркировки и отчетности перед государством.

После вступления в силу зимой нового закона вместо пяти реестров появится один, общий для всех, и правила для всех «иноагентов» также будут окончательно унифицированы.

Теперь Галкину придется в соцсетях ставить плашку о том, что он — «иноагент»?

По правилам да — точно такую же, как в начале этого текста.

Сейчас ставить плашку нужно при публикации любых сообщений, написанных «иноагентом»: постов в соцсетях, материалов в СМИ, комментариев в чате. Кроме того, пометку об «иноагентстве» нужно ставить при обращении в государственные органы — например, в суд или прокуратуру.

С декабря, после вступления в силу нового закона, начнут действовать и «послабления» от Минюста — «иноагенты» должны будут маркировать только те материалы, которые производят или распространяют «в связи с осуществлением „иноагентской“ деятельности». Это значит, что бытовой контент — например, личные фотографии или нейтральные посты, не связанные с политикой, — (вроде бы) больше не нужно будет помечать плашкой.

Зарегистрированные в России СМИ по закону в своих материалах также обязаны ставить пометку о том, что человек или организация объявлены «иноагентом», — но не капслоком и не такую огромную. «Медуза», к примеру, пишет про Максима Галкина так:

Объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.

А что насчет отчетов? Галкину нужно будет рассказывать Минюсту о каждом гонораре?

Именно так.

По закону «иноагенты» должны информировать Минюст о своих доходах и тратах четыре раза в год. Для этого нужно заполнить 44-страничную форму и обычной почтой отправить ее в министерство.

В отчете нужно перечислить все источники дохода — вплоть до друзей, которые могли перевести вам на карту деньги за посиделку в баре (обязательно при этом указать имя и фамилию такого друга). Также нужно отметить, получает ли этот человек деньги от иностранцев, — никого не волнует, что вы можете не знать о таких фактах. Если все-таки получает — обязательно указать номер его паспорта.

Точно так же в отчете нужно перечислить всех людей, которым вы как «иностранный агент» переводили деньги.

А о покупках тоже придется отчитываться? И к каждой нужно будет приложить чек?

Отчитываться придется, но никто не знает, насколько подробно.

Дело в том, что в Минюсте не объясняют, как правильно заполнять «иноагентские» формы. На практике кто-то прилагает к отчету информацию о покупке каждой шоколадки с номером чека, а кто-то просто прикладывает выписку из банка с категориями товаров.

Также для того, чтобы корректно отчитываться перед Минюстом, человек-«иноагент» должен создать юридическое лицо, подать заявление о включении этого лица в реестр «СМИ — иностранных агентов» и посылать отчет о шоколадках от его имени. Не обязательно создавать юрлицо одному — закон позволяет кооперироваться с другими иноагентами.

Новость о том, что ООО «Как бы инагент» внесли в список СМИ-иноагентов, кажется комичной только на первый взгляд. На деле его создали журналисты, которые уже находятся в списке Минюста для того, чтобы отчитываться по правилам. Открыть юрлицо в России не так просто: нужно внести уставной капитал, найти бухгалтера и ежегодно проходить аудит — его стоимость может доходить до 300 тысяч рублей.

Что будет, если отказаться от выполнения этих правил?

Ничего хорошего — сначала административная, а затем и уголовная ответственность.

Если Максим Галкин ошибется в отчете или отправит его невовремя, суд может оштрафовать артиста на сумму от 30 до 50 тысяч рублей — такое наказание предусматривает «иноагентская» статья КоАП 19.7.5-4. Если он забудет поставить пометку об «иноагентстве» — штраф будет чуть меньше, от 10 до 30 тысяч, но при этом суд может принять решение конфисковать «предмет нарушения» — смартфон, компьютер или планшет, с помощью которого был написан пост без плашки.

А за что уголовная ответственность? Разве Путин не говорил, что в России, в отличие от США, ее нет?

Говорил — и говорил неправду.

Если «иноагента» уже осудили по административной статье, после повторного нарушения на него могут завести уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента). Наказание — от штрафа 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Людям из других «иноагентских» списков также грозят серьезные штрафы и реальные сроки за подобные нарушения.

Что еще изменится в жизни Максима Галкина?

В новом законе об «иностранных агентах» (который начнет действовать с декабря) собрано почти два десятка ограничений (новых и старых), вот самые значимые запреты:

занимать любые посты на государственной и муниципальной службе;

участвовать в выборах любого уровня и делать пожертвования, связанные с подобными целями;

быть организатором публичных мероприятий, а также передавать деньги на их проведение;

работать педагогом в школе или вузе;

создавать «информационную продукцию» для несовершеннолетних;

получать финансовую поддержку от государства;

пользоваться упрощенными системами налогообложения и бухгалтерской отчетности.

А концерты в России Галкин проводить сможет?

В теории да — в законе нет прямого запрета на выступления.

Но все рекламные материалы нужно будет маркировать плашкой об «иноагентстве», а перед началом выступления объявлять о своем статусе зрителям.

В новом законе отдельно прописано, что Галкин не вправе сам организовывать публичные мероприятия — за него это должен будет сделать кто-то другой. Кроме того, «иностранным агентам» запрещено создавать «информационную продукцию» для несовершеннолетних — вероятно, это означает, что на концерт можно будет прийти только людям старше 18 лет.

Возьмется ли кто-то за организацию подобного концерта на практике, особенно в нынешних условиях — судить сложно.

То, что Максим Галкин сейчас не живет в России и не факт, что собирается возвращаться, что-то меняет?

Только то, что правоохранительные органы не смогут его арестовать.

Совершенно не важно, где находится «иностранный агент», он должен отправлять отчеты в Минюст и маркировать посты в любой стране. К примеру, Екатерина Шульман еще в апреле рассказала, что временно уехала из России. В июне это не помешало составить на политолога протокол об отсутствии маркировки. 19 августа, в день рождения Шульман, ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Алла Пугачева попросила внести ее в список «иноагентов». Минюст может удовлетворить ее просьбу?

В теории да — но здесь все на усмотрение чиновников.

Новый закон, вступающий в силу в декабре, обязывает людей, которые «намереваются действовать в качестве иностранного агента», до начала такой деятельности подать в Минюст заявление о включении в реестр. Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. При этом если не сдаться Минюсту добровольно, можно получить штраф по уже упомянутой административной статье.

Но если вдруг Алла Пугачева хочет заняться «целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», то ее просьба более чем легитимна уже сейчас, разве что ее нужно подать официально — в противном случае ей сразу грозит уголовная ответственность. Но только если эту ее деятельность «поощряет» иностранный источник. Именно «поощряет»: то есть не обязательно платить за это — поощрением могут посчитать любую организационную или «методическую» помощь.

А если Максим Галкин, скажем так, помогает жене деньгами, это может стать поводом для включения ее в список «иноагентов»?

Само по себе финансирование, полученное от «иноагента», не считается основанием для включения в один из «агентских» списков, но Пугачева точно имеет шансы попасть в «реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами».

Такой список Минюст также создаст в декабре. В него может попасть любой, кто как-то связан с «иностранным агентом», — например, тот, кто работал на подобные организации или людей, или тот, кто «осуществлял политическую деятельность» и при этом получал деньги от «иноагентов» — даже через посредников.

В случае с Аллой Пугачевой любая «имущественная помощь» от мужа, которую Минюст расценит как поддержку политической деятельности, может стать причиной внесения в список «аффилированных лиц». Однако никаких ограничений или наказаний для таких людей не предусмотрено — ставить плашку и сдавать отчеты в Минюст не придется (во всяком случае пока).

Но вот если сама Пугачева будет финансировать Галкина, получая одновременно деньги (или то, что государство сочтет «организационной» или «методической» помощью) из-за рубежа, то ее вполне могут объявить «иноагентом», поскольку само по себе финансирование «иноагента» тоже считается политической деятельностью.

Максима Галкина могут исключить из реестра «иноагентов»?

По закону такая возможность есть, но на практике это случается крайне редко.

С декабря «иностранный агент» сможет подать в Минюст заявление об исключении из реестра. Те, кто попал в реестр впервые, смогут подать в свободной форме заявление о том, что основания, из-за которых их включили туда, больше не актуальны. Такое заявление Минюст должен рассмотреть за 30 дней. Если обращение повторное — Минюст должен вынести решение за 60 дней. И в любом случае его (теоретически) можно будет обжаловать в суде.

Просьбу об исключении из реестра чиновники должны удовлетворить в двух случаях.

Если «иноагент» в течение года не получал иностранного финансирования и не занимался «иноагентской деятельностью» (что бы это ни значило).

Если в течение трех месяцев со дня включения в реестр «иноагент» отказался от получения иностранного финансирования, возвратил спонсору уже полученные деньги и не получал другую поддержку от иностранных источников.

В апреле Минюст впервые исключил из реестра СМИ-«иноагентов» двух человек — политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. В министерстве не привели подробностей решения. По мнению Любарева, его исключили из списка после заявления о том, что он не получал иностранного финансирования в течение года.

16 сентября Минюст также впервые исключил из списка СМИ-«иноагентов» юридическое лицо — это правозащитная организация «Апология», которая оспорила решение министерства. Ранее из реестра исключали только ликвидированные организации — к примеру, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

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