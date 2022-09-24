Сияющая красота и крепкое здоровье: опасность химии в быту

Чистящие средства, отбеливатели и другая химия – это тикающая бомба, которая только и ждет удобного случая, чтобы нанести непоправимый вред не только окружающей среде, но и нашим близким. А стоящие дома на полках яркие емкости могут показаться детям и животным привлекательными игрушками.

Об опасностях, которую таит в себе бытовая химия, как их избежать и как вести себя в случае отравления рассказывает врач-токсиколог Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Микулявичене.

От раздражения кожи до потери сознания

Микулявичене рассказала, что чаще всего фиксируют отравления кислотными отбеливателями, хлором и щелочью, это содержится в средствах для чистки канализации.

"Если эти средства хранят не в оригинальных и в неподходящих упаковках, например, то есть риск, что средство выльется, попадет на кожу, а с нее – в организм. Также очень опасно смешивать два разных средства, так как в результате может выделиться хлор", – заметила токсиколог.

Хлор в виде газа очень опасен для человека: он раздражает органы дыхания, может вызвать воспаление легких, бронхов, может вызвать раздражение дыхательных путей и бронхов. Отравление средствами бытовой химии, по словам токсиколога, проявляется внезапно. Особенно быстрой реакция бывает при вдыхании или употреблении химии внутрь.

"При проглатывании первые симптомы - сильная боль, першение в горле, нехватка воздуха. Если кислота очень сильная, человек может начать задыхаться, а если боль бывает очень сильной, то человек может потерять сознание. При вдыхании ядовитых веществ, содержащихся в бытовой химии, начинается кашель, человек задыхается, появляется боль в носу", – рассказала Микулявичене.

Не менее опасен, по ее словам, и внешний контакт с бытовой химией, если она попадает в глаза или на кожу: "При непосредственном контакте с кожей появляется раздражение, покраснение, чувствительность, жжение. Иногда может быть боль в месте ожога, раны. При попадании в глаза, текут слезы, чувствуется жгучая боль, спазмы".

Первая помощь – вода

Независимо от того, каким способом и чем человек отравился, первая помощь, по словам Микулявичене - это вода.

"Глаза надо как можно скорее промыть под проточной водой и делать то не меньше 10 минут, лучше всего – даже подняв веки, чтобы больше воды попадало на пораженную слизистую. Если нет возможности промыть глаза водой, надо как можно скорее закапать увлажняющие слизистую капли. При попадании химии на кожу, точно также надо мыть ее под проточной водой, не прикасаясь к этому месту голыми руками", – сказала токсиколог.

Gabija Mikulevičienė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Если химия попала в рот, то нельзя вызывать рвоту, это может вызвать повторные ожоги внутренних органов: "Просто как можно скорее выпейте 250 мл воды".

Но даже если после первой помощи вам стало лучше, нельзя не обращаться к врачу: иногда требуется медикаментозное лечение. А в случае серьезного отравления могут проявляться остаточные явления и даже опасность для жизни человека.

"Отравление бытовой химией иногда приводит к смерти, а иногда бывает и так, например, в случае ожогов пищевода, ткани покрываются рубцами и всю оставшуюся жизнь человек сталкивается с проблемами при употреблении пищи. Поэтому после непосредственного контакта с опасными веществами и оказания первой помощи надо немедленно обращаться к врачу", – сказала Микулявичене.

Она рекомендует звонить в "Бюро информации в случае отравления" – тогда дежурные токсикологи объяснят, что делать в конкретном случае. В Вильнюсе номер этого бюро (85) 236 20 52. Если есть возможность рекомендуется немедленно ехать в ближайшее медучреждение – серьезность повреждений могут оценить только специалисты. Если у вас самих нет возможности поехать к специалистам, надо вызвать скорую помощь", – сказала врач.

Соблюдайте следующие правила

Поскольку бытовая химия часто бывает в ярких и красочных емкостях, чаще всего опасности подвергаются дети. Пос словам Микулявичене, особенно любознательны дети до 4 лет. Кроме того, они познают мир, именно пробуя то, что находят. По этой причине всю бытовую химию дома надо держать в защищенном от детей месте, особое внимание надо уделять капсулам с порошком.

"Чаще всего случаи отравления детей связаны с порошком в капсулах. Дети любят вытаскивать их из коробки, пытаются прокусить. Когда капсула лопается, ее содержимое попадает в рот ребенку, вызывает рвоту и боль. Но самое опасное - пленка капсулы: если она попадет в дыхательные пути, ребенок может подавиться и задохнуться", – сказала врач.

Токсиколог просит взрослых не устраивать дома "лабораторию" и не переливать химию в разные емкости. В результате таких действий, по ее словам, чаще всего страдают пожилые люди.

"И не только потому, что они могут отравиться сами, но и потому, что такими действиями могут ввести в заблуждение родных или гостей. Часто люди пытаются клеить какие-то названия на неоригинальную упаковку, но никто не может гарантировать, что такая наклейка будет держаться. Поэтому использования неоригинальной тары надо избегать", – предупреждает Микулявичене.

Она напомнила, что важно соблюдать и общие правила безопасности: надо прочитать всю информацию на этикетке, обратить внимание на пиктограммы, свидетельствующие об опасности и рекомендации по безопасности, а при использовании химии – надевать перчатки и проветривать помещение.

Бытовая химия опасна не только для здоровья людей, но и для окружающей среды. К сожалению, часть опасных веществ попадает в контейнеры с коммунальными отходами, они загрязняют другой мусор, поэтому он становится непригодным для переработки. Кроме того, опасная химия может попасть в почву, грунтовые воды.

Поэтому упаковки от бытовой химии нельзя выбрасывать ни в общий контейнер с бытовым мусором, ни в сортировочный, – такие упаковки надо привозить на площадки, где принимают крупногабаритные отходы. Такой мусор принимают бесплатно.

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