Устойчивая красота и гигиена: действительно ли это хороший выбор или всего лишь обещание производителей

Устойчивая красота и гигиена не только меньше вредят окружающей среде, но и укрепляют наше здоровье, берегут кошелек – годовая инвестиция в многоразовые средства гигиены меньше, чем одноразовые решения, а устойчивость к маркетинговым трюкам помогает избежать ненужных трат.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Регина Бурбене сказала, что люди, которые пользуются продуктами быстрой моды, являются потребителями "новинок", не задумываясь о их реальной ценности, включая загрязнение во время производства.

"Думаю, что сегодня мы вынуждены понимать, что такая модель "бери → используй → выбрось" - не только дорого стоит, но и вредит окружающей среде, здоровью, экономике и всей нашей планете. Если мы от этого не откажемся, то лишим возможности нормальной жизни людей последующих поколений", – сказала Бурбене.

Однако она заметила, что даже те, кто думает об устойчивости, иногда попадаются на крючок "зеленых обещаний".

Устойчивость – это не исключение, а норма

Чтобы рационально использовать ресурсы и восстановить равновесие отношений человека и природы, по словам Бурбене, по инициативе Еврокомиссии были подготовлены стратегические документы, предусматривающие такое развитие промышленности в Европе и поведение потребителей, чтобы устойчивые продукты были не исключением, а нормой.

"Касается ли это косметики? Да. ПО своей природе косметика химического происхождения: это натуральные или синтетические вещества и смеси, которые как при производстве, так и при использовании оставляют экологический след", – сказала Бурбене.

Не менее важно, по ее словам, влияние продуктов на окружение в ходе всего цикла их существования. Согласно регламенту ЕК по предложениям устойчивых продуктов EK, производители должны обеспечить доступность информации всем покупателям.

"У всех регулируемых продуктов будет цифровой паспорт. Это облегчит их переработку, будет легче отследить вызывающие озабоченность химические вещества в цепи поставок продукта. Также может быть введено соответствующее обозначение", – рассказала Бурбене.

Ищите на товарах следующие знаки

Поисл экологических товаров, по словам Бурбене, облегчает введенный в 1992 году знак EU Ecolabel, которым помечают товары и услуги 24 разных категорий, в их числе: шампуни, детская одежда, бытовая химия, стротельная краска и другие стройматериалы, бытовая техника, услуги проживания и др.

"Чтобы изделие было помечено этим логотипом, оно должно отвечать установленным требованиям", – рассказала специалист.

Кроме того, есть и национальные логотипы, отмечающие экологические товары: в Северных странах "Северный лебедь", в Германии "Голубой ангел", во Франции Ecocert, в США USDA organic.

Потребителей вводит в заблуждение "зеленая промывка мозгов"

Бурбене рассказала, что часть поставщиков, чтобы привлечь клиентов экологией, применяет "зеленый" маркетинг. Вместе с ним появилась и "зеленая промывка мозгов", т.е. потребителей вводят в заблуждение в вопросе экологических качеств продукта, пытаются убедить в его экологичности, даже если это не так.

"Каждая организация, предоставляющая знак экокачества, на своих сайтах сообщает список критериев, которым отвечают производители и произведенная ими продукция, поэтому несложно проверить, заслуженно ли на этикетке появился тот или иной логотип. Рядом с ним должен быть и номер организации, которая выдала сертификат", – сказала Бурбене.

Указание знаков экологичности совсем необязательно, это добровольный акт, выделяющий изделие. Однако, если добавить в рецептуру продукта из 20 составляющих 0,0001% экстракта из экологического хозяйства и самовольно укажем, что продукт экологический, то это будет преступным введением потребителей в заблуждение.

Однако есть группа знаков, которые с юридической точки зрения обязательны. Они предупреждают потребителя о том, что в составе продукта есть пластик, о том, каким способом нельзя избавляться о предмета.

"С 3 июля 2021 г. на упаковках с влажными салфетками, гигиеническими пакетами, тампонами требуется указывать, что они приносят вред при неправильной утилизации", – заметила Бурбене.

Ženklinimas Foto: Organizatorių nuotr.

Ženklinimas Foto: Organizatorių nuotr.

Создание устойчивого продукта

Создание устойчивого продукта, по словам Бурбене, охватывает несколько шагов. Выбор сырья ручной работы или экосырья - первый шаг, но потом нужно делать и другие шаги.

"Это и создание экологической формулы, и биологически расщепляемые, многоразовые или перерабатываемые упаковки, и действенные процессы производства, если возможно, снижающие потребление энергии и воды, а также выбросов вредных веществ", – рассказала специалист.

Создатель ботанической косметики Эрика Симутене сказала, что крема, серумы и гидролаты из натуральных веществ она производит только по заказу, благодаря этому они не застаиваются на прилавках, нет эффекта избыточного потребления. Кроме того, такие средства, как гидролат из лаванды, эфирное масло из лаванды и гель из алоэ - очень универсальные средства, решающие сразу несколько проблем.

"Главное – не навредить человеку и окружению. Я вижу много маркетинга. Неужели столько всего нужно, это риторический вопрос, видимо, каждый, выбирает по себе. Тот же принцип касается и состава косметики. Я думаю, меньше значит больше", – сказала она.

По словам Симутене, ботаническая косметика рождается из природы: растительных масел, цветочной воды, натуральной глины, пчелиного воска, эфирных масел.

"Летом много растений, я сама их собираю. Для меня это как терапия. Из многих растений я делаю гидролат. Другие сушу и использую для сухих шампуней, чаев", – рассказала создатель ботанической косметики.

Многоразовая гигиена – устойчивость и прогресс

Устойчивое потребление прогрессивно и полезно для здоровья, окружающей среды и кошелька, сказала создатель электронного магазина, в котором продают многоразовые продукты Айсте Самулене.

Согласно подсчетам, за свою жизнь одна женщина выбрасывает 11 400 одноразовых прокладок, которые обходятся в 60 евро в год. Это больше чем в два раза превышает стоимость многоразовых решений.

"Женщина может выбирать устойчивые средства в зависимости от своего желания и образа жизни: сегодня на рынке есть менструальные чаши, трусики, многоразовые прокладки и даже специальные купальные плавки", – заметила Самулене.

Идея продавать такие вещи у нее появилась, поскольку появилась личная потребность в таких вещах. Казалось бы, на дворе XXI век, есть много удобных одноразовых средств, но отказаться от них заставляет забота о здоровье и окружении.

"Я шире взглянула на это тогда, когда долго не могла забеременеть, но выяснилось, что никаких медицинских причин нет. Пришлось пересмотреть, что я ем, какие кремы использую. Один менструальный цикл я находилась дома и увидела, сколько отходов остается, я пришла в ужас – ведь, казалось бы, прокладки продают в таких небольших упаковках. И это были отходы только одной женщины за один цикл", – рассказала Самулене.

Это было 15 лет назад, когда многоразовые средства гигиены не пользовались популярностью в Литве, но и тогда ей удалось найти выход, а сейчас выбор больше, а новые средства удобнее и дешевле.

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