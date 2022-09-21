Бумажный пакет для продуктов - не самый лучший выбор

Покупка воды в одноразовой таре, пряных трав в пластиковой упаковке и новых одноразовых пакетов для покупок – привычки, которыми мы, даже не задумываясь, увеличиваем потребление пластика и загрязняем окружающую среду. Может ли стать альтернативой бумажный пакет? Не всегда.

Самая большая проблема – одноразовый пластик

Пластик бывает разный, – убежден учредитель ПУ "Экономика замкнутого типа" (VšĮ Žiedinė ekonomika) Домантас Трацявичюс. С одной стороны, уменьшение его использования – актуальная тема. С другой, ничего нет страшного в использовании в быту изделий из пластика для многоразового применения.

"Пластиковые разделочные доски, половники и посуда для сыпучих продуктов служат много лет. Если они у вас есть, то больше вреда принесет отказ от таких вещей, если они еще пригодны для использования, и их замена деревянными, стеклянными или металлическими приборами. Все, что у вас есть, надо стараться использовать максимально долго", – заметил Трацявичюс.

Больше всего проблем приносит одноразовый пластик - соломки, упаковки, пищевая пленка - все это можно и нужно заменять более дружественными для природы решениями. Например, дома можно обойтись без пластиковых соломок и заменить их многоразовыми металлическими. Пищевую пленку можно заменить бумагой из пчелиного воска.

Правда, Трацявичюс заметил, что иногда без одноразового пластика не обойтись, поскольку сами торговцы все фасуют и пакуют – это дешево и удобно.

"Бывают и исключения, например продают средства для гигиены на розлив, также есть небольшие магазины, где 99% продуктов не упакованы, однако в Литве пока такие решения - редкость. Поэтому в обычной жизни человеку сложно избежать пластиковых упаковок. Надо помнить, что если уже вышло так, что пришлось купить пакет, надо постараться использовать его повторно", – сказал Трацявичюс.

По его подсчетам, продавцам пластик обходится дешево, но природе это наносит большой вред.

"Во-первых, это продукт, в процессе изготовления которого выделяется углекислый газ и другие газы, вызывающие парниковый эффект. Во-вторых, что с этим пластиком делают потом? В Литве - скорее всего, сожгут, а это дополнительные выбросы СО2. И это самая большая проблема: пластик дешевый, но мы не считаем ущерб, который он наносит", – заметил Трацявичюс.

Кроме того, важно разделить пластик, который поддается и который не поддается переработке. Последний участвует в экономике замкнутого цикла и имеет свою ценность на рынке. А такие отходы, как пищевая пленка обычно даже не собирают, значит, их сжигают или экспортируют в третьи страны. Так часть отходов попадает в окружающую среду.

Бумажный пакет – не меньшее зло

Пластик – не единственное зло. По словам Трацявичюса, заблуждаются те, кто считает, что бумажный пакет - лучше, поскольку любой интенсивно используемый материал неизбежно будет отрицательно воздействовать на окружение. Только один меньше, другой - больше.

"Например, килограмм бумаги - хуже чем килограмм пластика, поскольку бумажная промышленность использует древесину, рубит лес. Леса - легкие планеты - уже сейчас не справляются с СО2, который содержится в воздухе, а при росте потребности в бумаге, будут вырубать еще больше деревьев. Кроме того, производство бумажного пакета из древесины - это очень энергетически емкий процесс, в ходе которого в окружение попадает много газов, вызывающих парниковый эффект", – сказал специалист.

Он дополнил, что бумага обычно не используется в быту повторно, ее не перерабатывают в долговечные вещи, поскольку со временем ее качество ухудшается. Единственное достоинство бумажного пакета перед пластиковым - он быстрее растворяется, попадая в окружающую среду.

"Во всех случаях лучше сравнивать альтернативы, а самый дружелюбный к природе вариант – отказ от одноразовых упаковок всех типов, использование многоразовых пакетов, емкостей, посуды, бутылок и приборов", – убежден Трацявичюс.

Зеленые идеи – обман?

Бумага и биопластик, по словам Трацявичюса, нередко становятся орудиями гринвошинга, безосновательного позиционирования в качестве экологичных материалов. Когда кафе и магазины меняют пластиковые упаковки на упаковки из биопластика, а пластиковые пакеты на бумажные, они часто обещают, что такое решение снизит загрязнение океанов и не будет загрязнять окружение микропластиком. Однако эти упаковки все равно способствуют глобальному потеплению.

"Бумажный пакет точно не загрязнит океан, но кораллы умирают не из-за загрязнения океана, а из-за глобального потепления. Посмотрите на пожары во всем мире, несущие разрушение природе и людям: это происходит рядом с нами, во Франции, Испании, Португалии. В прошлом году были наводнения, в этом году - засуха, пересыхают реки. Раньше такие экстремальные явления наблюдались раз в 10-20 лет, а сейчас - ежегодно. Мы повышаем температуру, а природа активнее реагирует на это", – сказал Трацявичюс.

Биопластик, по его словам, ошибочно принимают за дружественный природе продукт, поскольку его нельзя использовать для компостирования в саду. Его компостируют на промышленном уровне, для этого нужно большое оборудование, поддерживающее подходящую температуру и влажность. Чтобы биопластик разложился, его смешивают с другими веществами. Если его не компостировать, он приносит природе такой же вред, как и обычный пластик.

"Гринвошинг – тактика, которую любят литовские и зарубежные предприниматели. Они говорят, что устойчивы, даже тогда, когда это не так. Устойчивость - это не только замена пластикового пакета бумажным, но и вообще отказ от пакетов или использование многоразовых", – убежден Трацявичюс.

Решение – система залога

Многоразовые пакеты для покупок, по словам Трацявичюса, - отличное решение, но для рядовых покупателей - необычное дело. Эту проблему можно решить, если ввести налоги.

"Например, в Тюбингене (Германия), за одноразовую тару для еды берут 50 центов. Эти деньги можно вернуть, если вернуть тару", – сказал он.

По его словам, это напоминает действующую в Литве систему чашек многоразового использования, а такие решения дают больше пользы тогда, когда в плату за обед или кофе включают и стоимость отрицательного воздействия упаковки или стаканчика на окружающую среду.

Это оправдало себя в Литве, когда ввели систему залога за тару. Это решение заставило ценить пластик. Сейчас возможность вернуть 10 центов за бутылку, значит немало, поскольку человек не только чувствует, что сделал хорошее дело, но и возвращает деньги. Система залога на многоразовую посуду, чашки, упаковку для еды на вынос, по словам Трацявичюса, однозначно вытеснила бы одноразовые упаковки.

"Это заставляет человека взвесить, что ему выгоднее - покупать продукты в одноразовой пластиковой упаковке или в упаковке, которую можно вернуть, вернув деньги. По сути, такая упаковка ему ничего не будет стоить", – сказал он.

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