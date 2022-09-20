Ложь и манипуляция: "Запад снова хочет разделить Беларусь, чтобы белорусы плясали под его дудку"

Алексей Дзермант, один из пропагандистов режима Лукашенко, утверждает, что Запад хочет вновь разделить Беларусь, что если бы не Россия, то Беларусь бы ждала участь Югославии, а политика межвоенной Польши в Западной Беларуси была колонизацией.

Teiginiai



По мнению Алексея Дзерманта, Запад желает снова разделить Беларусь, однако так называемое союзное государство с Россией "помогает сохранению внутренней и внешней стабильности Беларуси" и "обеспечивает существование белорусской идентичности в современную эпоху". Кроме того, Дзермант оценивает политику межвоенных польских властей на территории Западной Беларуси как колонизацию, поскольку режим в Варшаве был "враждебным, он не предусматривал существование независимого белорусского государства и белорусской нации как таковой".



Verdiktas



Данный текст является лживым и манипулятивным, рассчитанным на читателя, имеющего слабое представление об истории и политике, а также источниках, из которых можно получить объективную информацию. Кроме того, пропагандистский эффект данного текста рассчитан на оправдание политики режима Лукашенко после выборов 2020 г., направленной на уничтожение белорусского гражданского общества, в т. ч. организаций польского национального меньшинства, а также трансформации политики памяти, когда из Польши пытаются слепить главного врага. Наш вердикт – ложь и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Похоже, что в подходе к собственной аргументации Алексей Дзермант действует по принципу "пипл схавает", рассчитывая, что его аудитория не является достаточно образованной в вопросах истории и политики. Дьявол кроется в деталях, поэтому разберем ряд тезисов Дзерманта.

Во-первых, Дзермант утверждает, что поляки проводили в Западной Беларуси политику колонизации, запрещали белорусский язык, православную веру, а также отняли у белорусов элементарные права. Действительно, отношения между польскими властями и этническим белорусским элементом на территории того, что определяется понятием Западная Беларусь, были неоднозначными. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Тем не менее, подобная риторика Дзерманта вполне соответствует подходу к Польше и полякам как к врагу, созданного еще идеологами сталинских времен.

Как отмечает профессор Александр Смоленчук, польско-белорусские отношения никогда не были такими напряженными, как польско-литовские или польско-украинские. Однако "эспертные" оценки, вроде анализируемой, направлены именно на поднятие градуса напряженности и целенаправленного возвращения Польши и этнических поляков в образ врага для белорусов. Еще одной особенностью оценки Дзерманта, а вместе с ним и всей официозной идеологии режима Лукашенко, является то, что польско-советские отношения в советской историографии рассматривались в контексте руссоцентричной (или кремлецентричной) методологической концепции, в которых польско-белорусским отношениям отводилась фрагментарная роль, а главное внимание уделялось деятельности Коммунистической партии Западной Беларуси в ее борьбе против польской власти. И пример с т.н. "днем народного единства" только свидетельствует, насколько современные идеологи режима Лукашенко в обосновании своих позиций опираются на советские историографические наработки и мифологемы, а также насколько данный вопрос и используемые коммуникативные приемы зависят от политической коньюнктуры. Поэтому вряд ли стоит ожидать от Дзерманта и подобных "эскпертов" желания какого-либо конструктивного диалога с польской стороной по вопросам исторической памяти. Среди оценочных суждений данного эксперта стоит выделить два. Говоря о закрытии православных церквей, Дзермант сознательно забывает важность контекста. В рассматриваемый период на советской территории была в разгаре борьба сталинского режима с религией, и верующие вне зависимости от принадлежности к определенной конфессии могли легко стать жертвами репрессий. Фраза Дзерманта о том, что "межвоенный режим Польши был для нас враждебным, он не предусматривал существование независимого белорусского государства и белорусской нации как таковой" свидетельствует о том, что скорее всего он ни разу не читал текст Рижского мирного договора 1921 г. В ст. II договора говорилось о том, что "обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость Украины и Беларуси", а в ст. III – что "Польша отказывается в пользу Украины и Беларуси от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой границы". Иначе говоря, по договору Польша не только не была против существования Беларуси и белорусов, но и де-юре признавала БССР.

Во-вторых, Дзермант рассуждает о том, что "союзное государство с Россией помогает сохранению внутренней и внешней стабильности Беларуси", ибо иначе страну бы ожидала участь Югославии. Называя т. н. "союзное государство" "культурной рамкой", Дзермант говорит о некой "общей исторической памяти, культуре, что позволяет оставаться связанными со своими корнями, историей, не предавать ценности", что якобы "обеспечивает существование нашей идентичности в современную эпоху".

Данная тирада является ложью и демагогией, направленной на оправдание существования режима Лукашенко после нелегитимных выборов 2020 г. Именно поддержка путинской России позволила режиму Лукашенко пережить период турбулентности, связанной с массовыми протестами, перегруппироваться и начать системную зачистку любых проявлений инакомыслия. И белорусский контекст никак нельзя сравнивать с Югославией, где важным фактором эскалации были сложные межэтнические отношения между различными народами. Кроме того, тезисы о неких общих с Россией ценностях, исторической памяти и корнях – также манипуляция и ложь. “Детектор лжи” уже разоблачал ряд таких заявлений, например, здесь и здесь. Поэтому логика таких тезисов Дзерманта кроется в том, что он, как и ряд других пропагандистов режима Лукашенко, озвучивает руссоцентричную методологическую концепцию, где Беларуси отведена в лучшем случае обслуживающая роль младшего партнера с очень ограниченными, если не минимальными правами.

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