Темная сторона туризма, о которой обычно никто не задумывается

Знаете ли вы, что для того, чтобы компенсировать свой углеродный след от полета в Португалию, надо посадить 6 деревьев? Туризм зачастую уничтожает то, ради чего в конкретное место приезжают люди со всего мира.

Туризм – не только удовольствие, но и сфера бизнеса, загрязняющая нашу планету. Ведь углеродный след мы оставляем, не только выбирая транспортное средство, но и бронируя гостиницу, покупая вещи и съедая определенные продукты. Иными словами, каждое наше решение влияет на окружающую среду.

Самое устойчивое средство передвижения – поезда

Сертифицированный специалист по учету углеродного следа Мигле Макушкайте-Сурвиле представила таблицу, в которой видно, какой углеродный след мы оставим в атмосфере, если отправимся в Португалии на конкретном виде транспорта.

Согласно подсчетам, во время одного перелета в атмосферу попадает почти половина всего СО2, который попадает в атмосферу в результате использования освещения, отопления, использования автомобиля и др. действий среднестатистического человека за год.

"Хотите путешествовать, нанося природе минимальный ущерб? Выбирайте поезда", – советует Макушкайте-Сурвиле.

Транспортное средство Расстояние Углеродный след

Самолет 3120 км 1063

Судно 3337 км 922

Автомобиль 3758 км 755

Мотоцикл 3758 км 483

Автобус 3758 км 254

Поезд 3758 км 42

Новейшая тенденция – стыдить тех, кто летает на самолетах, особенно в дальние страны

Есть разные способы, которыми побуждают людей жить устойчиво и выбирать щадящие для природы транспортные средства. По словам Макушкайте-Сурвиле, в Литве об этом еще мало знают, но в мире популярно движение "стыд от полета на самолете", которое способствует снижению углеродного следа.

"Движение зародилось в Швеции (flygskam, "стыд от полета на самолете") в 2018 г. в небольшой группе известных людей, в нее вошли биатлонист Бьёрн Ферри, певица Малена Эрнман (мать экоактивистки Греты Тунберг), – рассказала специалист. – Эта идея побуждает людей ездить на поездах и распространять в социальных сетях информацию об этом виде транспорта с хештегом #tågskryt".

По словам Макушкайте-Сурвиле, из пример вдохновил сотни шведов. Кампания через группу Jag flyger inte – för klimatets skull (Я не летаю – ради климата) в фейсбуке за год снизила число международных полетов из Швеции на 4%. Однако возьмет ли эта тенденция верх, особенно, когда полеты становятся доступны для большого числа людей - это вопрос.

Туристы переводят большое количество еды

Ущерб природе – не только углеродный след туризма, но и безответственное поведение самих путешественников. Мусор, который выбрасывают туристы – от пластиковых бутылок до других отходов – загрязняет реки, леса.

Согласно подсчетам, только с круизных судов в Карибском море ежегодно выбрасывают больше 70 000 т отходов. В среднем один пассажир круизного судна каждый день выбрасывает в 4 раза больше мусора, чем человек, живущий обычной жизнью. Горные районы также страдают от туризма. Туристы часто оставляют в горах мусор, кислородные баллоны, которые им больше не нужны.

При постройке гостиниц и объектов отдыха растет количество канализационных отходов. К сожалению, в большинстве местностей, особенно в развивающихся странах, нет жестких законов, регламентирующих утилизацию таких отходов. Поэтому сточные отходы спускают в реки и озера, наносят вред флоре и фауне, коралловым рифам.

Группа экотуризма Responsible Travel сообщает, что гостиничные пакеты "все включено" оставляют еще больший углеродный след, чем полеты. По словам Макушкайте-Сурвиле, это происходит из-за невообразимого количества пищевых отходов. Собеседница заметила: если бы продовольштвенные отходы были страной, то эта страна занимала бы третье место по количеству выбрасываемых отходов в мире. Некоторые гостиницы, по ее словам, уже сообщают информацию о том, как они решают вопрос отходов питания.

Еще одна проблема – истощение водных ресурсов. Туристы обычно используют в два раза больше воды, чем у себя дома. А если прибавить бассейны и другие удовольствия в гостиницах, то фиксируется большой расход воды. Особую озабоченность нехватка воды вызывает в Средиземноморском регионе.

Вызов в этой сфере – и поля для гольфа. Их часто оборудуют в таких местностях, где и без того не хватает воды. Для среднего поля для гольфа в Таиланде ежегодно используют 1500 кг химических удобрений, пестицидов, гербицидов, а воды столько, сколько в год расходуют 60 000 сельских жителей.

Туризм истощает землю и наносит вред животным

Туризм и строительство туристических объектов способствуют уничтожению почвы, лесов, болот и дикой природы (пляжей, дюн). Оборудование горнолыжных курортов и оборудования требует вырубки леса. Прибрежные болота часто осушают, потому что не хватает подходящих мест для строительства зданий. На территориях, где много растений и животных, строят гостиницы, стоянки для машин, бассейны.

Когда туристы ходят одной тропой и съезжают по той же трассе на лыжах, разрушается склон, ландшафт, начинается эрозия. Такие местности, как Мачу-Пикчу, были вынуждены ограничивать число туристов, чтобы уменьшить наносимый вред.

Из-за туризма нередко уничтожают места обитания животных, животные гибнут на дорогах, их пугает шум. Кроме того, животные возвращаясь в привычные места, оказываются в домах у людей. Животные становятся агрессивнее, поскольку из-за разрушения ареала они лишаются еды.

Как устойчиво путешествовать?

У туризма есть отрицательные стороны, но вместе с тем туризм - это возможность отдыха, расширения кругозора, ознакомления с миром. Путешествовать хочется и надо, но это можно делать устойчивее. Как? Прислушайтесь к следующим советам.

1. Не летайте. Если все же летите, избегайте пересадок, выбирайте прямые рейсы. Выбирайте авиакомпании, которые часть стоимости билетов жертвуют на посадку лесов, оборудование солнечных электростанций и другие подобные проекты. Выбирайте экономический класс, поскольку его обслуживание требует меньше ресурсов. Берите с собой как можно меньше багажа. Чем больше вес чемоданов, тем больше нужно топлива самолетам.

2. Выбирайте турагентство, которое предлагает более устойчивые гостиницы и транспорт. Или сами выбирайте такие гостиницы и транспорт.

3. С уважением относитесь к животным: не катайтесь на слонах, не позируйте с животными, которых частично одурманивают, чтобы туристы могли сделать селфи.

4. Возите свои косметические принадлежности и тару для воды, чтобы уменьшить количество мусора.

5. Добравшись до места назначения, выбирайте общественный транспорт или ходите пешком: выбирайте пешие туры, велопоходы, поднимайтесь в горы и т.д. Не загрязняйте природу арендуемым автомобилем.

6. Ведите себя, как дома: не меняйте полотенца каждый день, не принимайте слишком долго душ, выключайте свет, отключайте ненужные электроприборы.

7. Путешествуйте группами, в таком случае остается меньший углеродный след, чем от отдельных туристов.

8. Ешьте местную еду, покупайте ее в магазинах – эти продукты не везли сюда через полмира.

Точный свой углеродный след, отражающий вашу жизнь в повседневности, вы можете выяснить, если пройдете тест:

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